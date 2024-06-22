Экс-глава АФК «Система» Новицкий оправлен под домашний арест, ВТБ выставит на торги бизнес-центр «Святогор IV», Китай снова импортирует российскую свинину, а в РФ растет спрос на краткосрочную аренду апартаментов. RB продолжает следить за новостями экономики и предпринимательства.

Экс-глава АФК «Система» помещен под домашний арест, ВТБ выставит на торги бизнес-центр: главное для бизнеса 22 июня

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