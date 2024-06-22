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Экс-глава АФК «Система» помещен под домашний арест, ВТБ выставит на торги бизнес-центр: главное для бизнеса 22 июня

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Экс-глава АФК «Система» Новицкий оправлен под домашний арест, ВТБ выставит на торги бизнес-центр «Святогор IV», Китай снова импортирует российскую свинину, а в РФ растет спрос на краткосрочную аренду апартаментов. RB продолжает следить за новостями экономики и предпринимательства.

Экс-глава АФК «Система» помещен под домашний арест, ВТБ выставит на торги бизнес-центр: главное для бизнеса 22 июня
  1. Новости
  • Китай в апреле-мае 2024 года импортировал первую за долгое время партию российской свинины. Общая сумма поставки — $677 тыс. («РИА Новости»).
  • ВТБ выставит на торги бизнес-центр «Святогор IV» и права по кредитному договору с владельцем «Меганом». Это активы, перешедшие ВТБ от Банка Москвы.
  • «Лаборатория Касперского» заявила, что американские санкции в отношении руководства «не повлияют на устойчивость компании». К самой фирме санкции не объявлены.
  • Экс-глава АФК «Система» Новицкий оправлен под домашний арест по делу о мошенничестве. Мера пресечения избрана до 20 августа.
  • Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала санкции Японии в отношении комиссии «бессмысленными». Нельзя заморозить счета, «которых не существует».
  • В РФ в ответ на рост популярности краткосрочной аренды средств размещения (на 10-30%) выросли цены на апартаменты (на 20%). Это связано с развитием автотуризма и повышения тарифов отелей.
  • Bloomberg: топ-менеджер Neuralink Зилис родила Маску третьего ребенка
    Всего же у миллиардера не менее 12 детей
Фото на обложке: Unsplash

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