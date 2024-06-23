Кадровые перестановки в X, проект нулевого НДФЛ, цифровой суверенитет Японии: главное 23 июня

В руководстве X проходят кадровые перестановки из-за давления Илона Маска, Япония стремится снизить зависимость от иностранных цифровых услуг, а российские профсоюзы предлагают обнулить НДФЛ для россиян с самой низкой зарплатой. Эти и другие события дня — в дайджесте RB.
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Мир
- Египет развивает курорты северного побережья — Эль-Аламейн, Марса-Алам и др. По словам вице-президента АТОР, страна может подготовить новый туристический «бестселлер» для российских туристов, который составит конкуренцию Турции (РИА).
- Председатель ЦБ Ирана анонсировал начало использования офшорного риала в торговых операциях с Россией.
- Семья из Флориды подала иск к NASA на $80 тысяч из-за того, что космический мусор пробил крышу их дома.
- На итальянский остров Капри перестали пускать туристов из-за проблем с водой. Водоснабжение оперативно смогли восстановить, но запрет снимать не стали. Власти заявили, что не смогут гарантировать предоставление основных услуг гостям.
Россия
- Федерация независимых профсоюзов России предложила обнулить НДФЛ для россиян, которые получают зарплату в размере МРОТ.
Бизнес
- В руководстве X проходят кадровые перестановки из-за давления Илона Маска. Глава компании требует сократить издержки и увеличить доходность.
- Японский концерн Honda в 2025 году прекратит производство мопедов с объемом двигателя до 50 куб. см, включая самую популярную в мире модель Super Club.
- Компания Tesla начала терять свою долю на рынке электромобилей. Покупатели стали отдавать предпочтение гибридным устройствам.
Технологии
- Япония намерена снизить зависимость от зарубежных цифровых сервисов. На оплату услуг мировых корпораций в 2023 году ушло $33,7 млрд.
- AI-функция Circle для поиска в Android сможет искать клипы и музыку. Она основана на искусственном интеллекте и упрощает выполнение повседневных задач.
- Kimera Automobili готовит к выпуску таинственный гоночный гиперрестомод. Стартап собирается расширить модельную линейку, а его новинкой станет уникальный автомобиль К-39.
Фото: Unsplash
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