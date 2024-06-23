Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Кадровые перестановки в X, проект нулевого НДФЛ, цифровой суверенитет Японии: главное 23 июня

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В руководстве X проходят кадровые перестановки из-за давления Илона Маска, Япония стремится снизить зависимость от иностранных цифровых услуг, а российские профсоюзы предлагают обнулить НДФЛ для россиян с самой низкой зарплатой. Эти и другие события дня — в дайджесте RB.

Кадровые перестановки в X, проект нулевого НДФЛ, цифровой суверенитет Японии: главное 23 июня
  1. Новости

Мир

  • Египет развивает курорты северного побережья — Эль-Аламейн, Марса-Алам и др. По словам вице-президента АТОР, страна может подготовить новый туристический «бестселлер» для российских туристов, который составит конкуренцию Турции (РИА).
  • Председатель ЦБ Ирана анонсировал начало использования офшорного риала в торговых операциях с Россией.
  • Семья из Флориды подала иск к NASA на $80 тысяч из-за того, что космический мусор пробил крышу их дома.
  • На итальянский остров Капри перестали пускать туристов из-за проблем с водой. Водоснабжение оперативно смогли восстановить, но запрет снимать не стали. Власти заявили, что не смогут гарантировать предоставление основных услуг гостям.

Россия

  • Федерация независимых профсоюзов России предложила обнулить НДФЛ для россиян, которые получают зарплату в размере МРОТ.

Бизнес

  • В руководстве X проходят кадровые перестановки из-за давления Илона Маска. Глава компании требует сократить издержки и увеличить доходность.
  • Японский концерн Honda в 2025 году прекратит производство мопедов с объемом двигателя до 50 куб. см, включая самую популярную в мире модель Super Club.
  • Компания Tesla начала терять свою долю на рынке электромобилей. Покупатели стали отдавать предпочтение гибридным устройствам.

Технологии

  • Япония намерена снизить зависимость от зарубежных цифровых сервисов. На оплату услуг мировых корпораций в 2023 году ушло $33,7 млрд.
  • AI-функция Circle для поиска в Android сможет искать клипы и музыку. Она основана на искусственном интеллекте и упрощает выполнение повседневных задач.
  • Kimera Automobili готовит к выпуску таинственный гоночный гиперрестомод. Стартап собирается расширить модельную линейку, а его новинкой станет уникальный автомобиль К-39.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Соцсеть X покинул один из руководителей из-за давления Илона Маска
  2. 2 Kimera Automobili готовит к выпуску таинственный гоночный гиперрестомод
  3. 3 Bloomberg: топ-менеджер Neuralink Зилис родила Маску третьего ребенка
  4. 4 В Китае представили планшет-колонку Tab Plus с восемью динамиками
  5. 5 Эксперт «БКС Мир инвестиций»: Нефть марки Brent может «пробить» значение в $91 за баррель
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

23 июня 2024

MGIMO Ventures

23 июня 2024

Хакатон ко Дню рождения Алана Тьюринга

24 июня 2024

Отбор пилотных проектов в сфере ИИ Сколково

25 июня 2024

Программа для московских предпринимателей в сфере сервиса от МБМ

25 июня 2024

Business Travel Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ