В руководстве X проходят кадровые перестановки из-за давления Илона Маска, Япония стремится снизить зависимость от иностранных цифровых услуг, а российские профсоюзы предлагают обнулить НДФЛ для россиян с самой низкой зарплатой. Эти и другие события дня — в дайджесте RB.

Кадровые перестановки в X, проект нулевого НДФЛ, цифровой суверенитет Японии: главное 23 июня

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