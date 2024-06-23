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Kimera Automobili готовит к выпуску таинственный гоночный гиперрестомод

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Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Компания из Италии Kimera Automobili собирается представить гоночный гиперрестомод. Ранее ее инженеры создали рестомод Evo37 и переосмыслили культовое раллийное купе Lancia 037 учитывая современные технологии, подготовив модель Evo38. Теперь же там анонсировали третью машину — самый безумный вариант двух представленных автомобилей под именем K-39. Новинка позиционируется не как дорожный спорткар, ее называют самым настоящим гоночным прототипом.

Kimera Automobili готовит к выпуску таинственный гоночный гиперрестомод
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Motor.ru пишет, что вдохновило их на создание этой модели Lancia Beta Turbo, поэтому рестомод будет в удлиненным кузовом и ярко выраженными аэродинамическими компонентами, которые повторят форму того самого классического итальянского спорткара.

Машина получит более длинную хвостовую часть и массивное заднее антикрыло, а также полноразмерные светодиодные фонари под ним, плавник на крыше, расширители крыльев, боковые вентиляционные отверстия и массивный диффузор.

Авторы проекта говорят, что на дизайн K39 их вдохновил старый гоночный автомобиль команды Martini Racing Team, она была доминирующей на чемпионате мира по спортивным автомобилям в 70-80 годах.

Отмечается, что новинку выпустят в традиционной ливрее Martini Racing «очень ограниченным количеством экземпляров для нескольких счастливчиков». Стоимость машины и ее характеристики официально не называются.

Ранее мы сообщали, что компания Илона Маска Tesla начала терять свою долю на рынке электромобилей.

Фото на обложке: grunzibaer / https://pixabay.com/

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