Kimera Automobili готовит к выпуску таинственный гоночный гиперрестомод

Компания из Италии Kimera Automobili собирается представить гоночный гиперрестомод. Ранее ее инженеры создали рестомод Evo37 и переосмыслили культовое раллийное купе Lancia 037 учитывая современные технологии, подготовив модель Evo38. Теперь же там анонсировали третью машину — самый безумный вариант двух представленных автомобилей под именем K-39. Новинка позиционируется не как дорожный спорткар, ее называют самым настоящим гоночным прототипом.
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Motor.ru пишет, что вдохновило их на создание этой модели Lancia Beta Turbo, поэтому рестомод будет в удлиненным кузовом и ярко выраженными аэродинамическими компонентами, которые повторят форму того самого классического итальянского спорткара.
Машина получит более длинную хвостовую часть и массивное заднее антикрыло, а также полноразмерные светодиодные фонари под ним, плавник на крыше, расширители крыльев, боковые вентиляционные отверстия и массивный диффузор.
Авторы проекта говорят, что на дизайн K39 их вдохновил старый гоночный автомобиль команды Martini Racing Team, она была доминирующей на чемпионате мира по спортивным автомобилям в 70-80 годах.
Отмечается, что новинку выпустят в традиционной ливрее Martini Racing «очень ограниченным количеством экземпляров для нескольких счастливчиков». Стоимость машины и ее характеристики официально не называются.
Ранее мы сообщали, что компания Илона Маска Tesla начала терять свою долю на рынке электромобилей.
Фото на обложке: grunzibaer /
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