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Global Mobility: Tesla начала терять свою долю на рынке электромобилей

Новости
Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Спрос на электромобили стал падать, потому что покупатели стали чаще приобретать гибридные транспортные средств идти вверх. Подробности приводит 32cars.ru.

Global Mobility: Tesla начала терять свою долю на рынке электромобилей
  1. Новости

Исходя из данных S&P Global Mobility, в марте 2024 года по всему миру было зарегистрировано 96 385 электромобилей. Это почти на 4% больше, чем в в аналогичном периоде прошлого года. При этом, от общего числа автомобилей доля новых регистраций превысила 7 %. Этот больше, чем в 2023 году.

Отметим и то, что машины марки Tesla все еще остаются лидером на рынке, но теряют долю. В марте 2024 года года зарегистрировано 50 474 электромобиля Tesla, что на 12% меньше прошлогоднего.

Наиболее пострадавшей оказалась Tesla Model 3. Ей отдают предпочтение на 61% меньше покупателей. Добавим, что тенденция по снижению продаж именно этой модели длится уже пять месяцев подряд.

Ранее мы писали о том, что Tesla Илона Маска не выпустит обновленную модель Y в 2024 году. Это связано со снижением интереса покупателей к дорогим машинам. Об этом он сам рассказал в соцсетях.

Фото на обложке: valentin_b90 / https://pixabay.com/

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