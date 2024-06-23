Global Mobility: Tesla начала терять свою долю на рынке электромобилей

Спрос на электромобили стал падать, потому что покупатели стали чаще приобретать гибридные транспортные средств идти вверх. Подробности приводит 32cars.ru.

Исходя из данных S&P Global Mobility, в марте 2024 года по всему миру было зарегистрировано 96 385 электромобилей. Это почти на 4% больше, чем в в аналогичном периоде прошлого года. При этом, от общего числа автомобилей доля новых регистраций превысила 7 %. Этот больше, чем в 2023 году.

Отметим и то, что машины марки Tesla все еще остаются лидером на рынке, но теряют долю. В марте 2024 года года зарегистрировано 50 474 электромобиля Tesla, что на 12% меньше прошлогоднего.

Наиболее пострадавшей оказалась Tesla Model 3. Ей отдают предпочтение на 61% меньше покупателей. Добавим, что тенденция по снижению продаж именно этой модели длится уже пять месяцев подряд.

Ранее мы писали о том, что Tesla Илона Маска не выпустит обновленную модель Y в 2024 году. Это связано со снижением интереса покупателей к дорогим машинам. Об этом он сам рассказал в соцсетях.

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