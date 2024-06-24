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В РФ будут выпускать премиальные авто Chery, 99% продавцов Wildberries не знают правил площадки: главное 24 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Дочка» Bank of China приостанавливает операции с российскими банками из SDN list США, на бывшем заводе Mercedes начнут собирать премиальные автомобили концерна Chery и другие события 24 июня.

В РФ будут выпускать премиальные авто Chery, 99% продавцов Wildberries не знают правил площадки: главное 24 июня
  1. Новости

Финансы

  • Дочерняя структура РФ китайского Bank of China с 24 июня приостанавливает операции с российскими банками из SDN list США из-за санкций. Работа с остальными кредитными организациями продолжится.

Бизнес

  • На калужском предприятии Samsung запустили первое контрактное производство. «М.видео-Эльдорадо» планирует выпуск партии телевизоров под собственными брендами Hi и Carrera. 
  • «Лаборатория Касперского» заявила, что санкции США не повлияют на устойчивость ее бизнеса. Ни компания, ни «дочки», ни ее гендиректор не включены в список американского Минфина.
  • 99% продавцов Wildberries допускают ошибки в тесте на знание площадки. В компании отметили, что незнание правил работы на площадке на практике приводит к обезличиванию товаров, получению продавцами штрафов, а также низкой конверсий при использовании рекламных инструментов.

Транспорт

  • В подмосковном Есипово в июле на бывшем заводе Mercedes начнут собирать премиальные автомобили концерна Chery. Уже в августе в августе первую партию получат дилеры.

Фото на обложке: Unsplash

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