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Суд удовлетворил иск Сбербанка к британской «дочке» на 12 млрд рублей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка на 11,9 млрд рублей к британской «дочке» Sberbank CIB, следует из данных в картотеке арбитражных дел. Исковое заявление было подано 22 марта.

Суд удовлетворил иск Сбербанка к британской «дочке» на 12 млрд рублей
  1. Новости

Иск Сбербанка к Sberbank CIB связан с попыткой кредитной организации взыскать задолженность по четырем ссудам: на €20,8 млн, на £2,35 млн и на 2,5 млн и 4,9 млн канадских долларов, а также проценты и неустойки. Ссуды были выданы 28 февраля 2022 года.

В российском Сбербанке заблокированы средства Sberbank CIB на $107 млн, чистые обязательства британской структуры перед головной компанией оцениваются в $95 млн, согласно отчету внешнего управляющего, компании Teneo Financial Advisory.

Сама структура в настоящее время находится на стадии сворачивания операций, в банке введена специальная администрация.

Сбербанк находится под санкциями Великобритании, США и Европейского Союза с 2022 года.

Фото на обложке: Hayran1 / Shutterstock

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