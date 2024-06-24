Суд удовлетворил иск Сбербанка к британской «дочке» на 12 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка на 11,9 млрд рублей к британской «дочке» Sberbank CIB, следует из данных в картотеке арбитражных дел. Исковое заявление было подано 22 марта.
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Иск Сбербанка к Sberbank CIB связан с попыткой кредитной организации взыскать задолженность по четырем ссудам: на €20,8 млн, на £2,35 млн и на 2,5 млн и 4,9 млн канадских долларов, а также проценты и неустойки. Ссуды были выданы 28 февраля 2022 года.
В российском Сбербанке заблокированы средства Sberbank CIB на $107 млн, чистые обязательства британской структуры перед головной компанией оцениваются в $95 млн, согласно отчету внешнего управляющего, компании Teneo Financial Advisory.
Сама структура в настоящее время находится на стадии сворачивания операций, в банке введена специальная администрация.
Сбербанк находится под санкциями Великобритании, США и Европейского Союза с 2022 года.
Фото на обложке: Hayran1 /
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