Сбербанк подал иск к своей британской «дочке» на 11,9 млрд рублей

Сбербанк подал иск к британской «дочке» на 11,9 млрд рублей. Структура находится под внешним управлением. Иск к Sberbank CIB (UK) поступил в Арбитражный суд Москвы 22 марта, обратило внимание издание Frank Media.

Заявление пока не принято к рассмотрению, детали исковых претензий не раскрываются. С конца 2022 года Сбербанк и его британское подразделение обсуждают схему взаимозачета обязательств. Результат во многом зависит от позиции Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Минфина Великобритании.

Предполагалось, что заблокированные в РФ средства Sberbank CIB будут засчитаны в счет суммы, которую структура должна выплатить Сбербанку как крупнейшему кредитору. Но этот сценарий был отклонен OFSI летом 2023 года.

В российском Сбербанке заблокированы средства Sberbank CIB на $107 млн, чистые обязательства британской структуры перед головной компанией оцениваются в $95 млн, согласно отчету внешнего управляющего, компании Teneo Financial Advisory.

Ранее несколько исков к своей британской «дочке», которая также находится под внешним управлением, подал ВТБ. В конце прошлого года банк подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иски на €22 млн и на €52,6.

В феврале этого года финансовая организация подала к VTB Capital Plc иск в Арбитражный суд Москвы на 2,38 млрд рублей.

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