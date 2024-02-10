ВТБ вновь требует взыскать с британской «дочки» долг по кредиту — 2,38 млрд рублей

Банк ВТБ вновь подал иск против британской «дочки» VTB Capital Plc: в Арбитражный суд Москвы поступило требование о взыскании задолженности по овердрафтному кредиту на сумму 2,38 млрд рублей.

«В дальнейшем ВТБ намерен предпринимать все необходимые меры по урегулированию задолженности компании в рамках действующего законодательства»,— говорится в сообщении пресс-службы банка, которое приводит агентство «Интерфакс».

Иск пока не принят к производству. По предыдущим двум судебным делам ВТБ удалось достичь успеха. В декабре 2023 банк потребовал от британской «дочки» €22 млн и €52,6 — дела рассматривались в Санкт-Петербурге. Суд постановил арестовать бумаги и средства на счетах VTB Capital Plc. в качестве обеспечительной меры.

Проблема VTB Capital Plc. с выплатами возникла после включения ВТБ в санкционные списки. Британское представительство, которое с 2022 года управляется компанией Teneo, не смогло найти другой банк для открытия счетов, что и не позволяет теперь гасить долги.

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