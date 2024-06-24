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ФАС оштрафовала Сбербанк на 500 тыс. рублей за рекламу 16%-ной ставки по вкладу

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала ПАО «Сбербанк России» за нарушение рекламного законодательства на 500 тыс. рублей.

ФАС оштрафовала Сбербанк на 500 тыс. рублей за рекламу 16%-ной ставки по вкладу
  1. Новости

«Сбер», как сообщает антимонопольное ведомство, допустил нарушения в рекламе вклада, которая транслировалась в эфире телеканала «Петербург — 5 канал».

Кредитная организация сообщала о процентной ставке по вкладу 16% годовых. При этом «данные об иных существенных условиях, влияющих на размер процентной ставки, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени», пояснила ФАС.

Ведомство признало рекламу вклада ненадлежащей и оштрафовало банк на 500 тыс. рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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