ФАС оштрафовала Сбербанк на 500 тыс. рублей за рекламу 16%-ной ставки по вкладу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала ПАО «Сбербанк России» за нарушение рекламного законодательства на 500 тыс. рублей.

«Сбер», как сообщает антимонопольное ведомство, допустил нарушения в рекламе вклада, которая транслировалась в эфире телеканала «Петербург — 5 канал».

Кредитная организация сообщала о процентной ставке по вкладу 16% годовых. При этом «данные об иных существенных условиях, влияющих на размер процентной ставки, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени», пояснила ФАС.

Ведомство признало рекламу вклада ненадлежащей и оштрафовало банк на 500 тыс. рублей.

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