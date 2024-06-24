«Дочка» Bank of China приостанавливает операции с российскими банками

Дочерняя структура РФ китайского Bank of China с 24 июня приостанавливает операции с российскими банками из SDN list США из-за санкций. Работа с остальными кредитными организациями продолжится, пишет «Ъ».

На российском рынке Bank of China занимает второе место по размеру активов среди дочерних структур китайских банков — 592,4 млрд рублей на конец первого квартала 2024 года.

По словам финансовых экспертов, решение «дочки» — не очень приятная новость, так как теперь увеличится время обработки платежей и их стоимость.

Проблема также заключается в том, что теперь все больше транзакций будут проходить с посредниками, что делает ее менее прозрачной. Это в свою очередь ведет к тому, что у государства становится меньше контроля за переводами и увеличиваются риски мошенничества.

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