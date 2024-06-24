«Вкусвилл» за два месяца нарастил продажи свежей зелени на 200%

«Вкусвилл» установил в магазинах сети гидропонные модули для продления срока хранения, сохранения свежести и товарного вида зелени в горшочках. За два месяца ритейлер нарастил продажи свежей зелени в отдельных торговых точках на 200%, при этом списания сократились в три раза, сообщили RB.RU в компании.
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Сейчас специальные модули установлены в 20 магазинах и 3 дарксторах «Вкусвилла», проект находится в стадии масштабирования на всю сеть. В компании не раскрывают финансовые вложения в разработку и установку модулей.
Гидропонный модуль представляет собой установку, по каналам которой происходит циркуляция питательного раствора. В отверстия каналов вставляются горшочки зелени от поставщиков, и корешки имеют доступ к питанию. Система дополнительно оснащена лампами и фильтрами.
Дизайн и габариты установок «Вкусвилл» дорабатывал вместе с партнером, оптимизируя устройства под магазины небольшой площади.
«Зелень на гидропонике растет лучше и дольше сохраняет качество для покупателей. В ассортименте Вкусвилла растет до 9 позиций, в том числе: кинза, петрушка, салат листовой, салат саланова, салат ромэн, шпинат, укроп. Особенно стоит выделить капризный базилик, который в холодильнике чернеет, а в тепле быстрее увядает — гидропоника создает для него оптимальные условия», — сообщили в компании.
Рекомендованный срок хранения в гидропонных модулях составляет 15–20 дней.
Фото: «Вкусвилл»
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