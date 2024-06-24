«Вкусвилл» установил в магазинах сети гидропонные модули для продления срока хранения, сохранения свежести и товарного вида зелени в горшочках. За два месяца ритейлер нарастил продажи свежей зелени в отдельных торговых точках на 200%, при этом списания сократились в три раза, сообщили RB.RU в компании.

«Вкусвилл» за два месяца нарастил продажи свежей зелени на 200%

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