Трое фигурантов дела о массовом заражении ботулизмом обжаловали меру пресечения

Трое фигурантов дела о массовом отравлении блюдами с фасолью в российских городах обжаловали избранную им меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда.
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Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу, апелляционные жалобы подали адвокат генерального директора «Кухни на районе» Антона Лозина, а также защитники главы отдела качества Елены Машковой и директора производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.
Лозина, Машкову и Шина отправили под домашний арест до 15 августа. Первые двое подозреваются по п.«а» ч.2 ст.238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Шину предъявлено обвинение по той же статье и по еще одной — п.«б» ч.2 ст.322.1 УК (организация незаконной миграции).
Еще одного фигуранта дела — повара Карима Норматова из «Савон-К» отправили в СИЗО.
Первые случаи заражения ботулизмом зафиксированы в Москве 14 июня. В течение следующих дней в столичные больницы поступали пациенты с аналогичными симптомами.
Позже Роспотребнадзор выявил производителей салатов, которые вызвали отравление, и изъял всю продукцию из оборота — это более 172 тонн готовой еды. Работа «Кухни на районе» (ООО «Локалкитчен») и ООО «Савон-К» приостановлена.
Всего по стране от отравления пострадали около 300 человек. Отравление диагностировали у тех, кто ел «Салат лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локал китчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорта».
Фото на обложке: Pormezz /
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