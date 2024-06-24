«Кухне на районе» вынесли протокол за нарушение санитарных норм. Компании грозит штраф либо приостановка работы на срок до 90 дней. Дело зарегистрировано в суде, дата его рассмотрения пока не назначена.
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Суд в Москве зарегистрировал протокол в отношении «Кухни на районе» (ООО «Локалкитчен») по статье кодекса об административных правонарушениях в части нарушения санитарных норм. Информация об этом отражена в карточке дела, размещенной на сайте суда.
В соответствии с протоколом «Кухню на районе» могут оштрафовать на сумму до 20 тыс. рублей, либо приостановить ее работу на срок до 90 дней. Дата рассмотрения дела пока не назначена.
В результате вспышки ботулизма в Москве и регионах России в больницы попали более 300 человек. Пострадавшие употребляли в пищу заказанные с доставкой салаты лобио с фасолью.
Власти Костромской области 24 июня сообщили, что один из заразившихся ботулизмом, который ел салат лобио, скончался в больнице.
Роспотребнадзор ранее выявил, что производители поставщики продуктов питания работали с нарушением множества санитарных норм. В частности, место, где изготавливали салаты, располагается рядом со свалкой.
В отношении генерального директора «Кухни на районе» Антона Лозина, главы отдела качества компании Елены Машковой, гендиректора «Савок-К» и повара последней Владимира Шина возбудили уголовные дела.
Фото на обложке: Liudmyla Chuhunova /
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