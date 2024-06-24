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«Кухне на районе» вынесли протокол за нарушение санитарных норм

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Кухне на районе» вынесли протокол за нарушение санитарных норм. Компании грозит штраф либо приостановка работы на срок до 90 дней. Дело зарегистрировано в суде, дата его рассмотрения пока не назначена.

«Кухне на районе» вынесли протокол за нарушение санитарных норм
  1. Новости

Суд в Москве зарегистрировал протокол в отношении «Кухни на районе» (ООО «Локалкитчен») по статье кодекса об административных правонарушениях в части нарушения санитарных норм. Информация об этом отражена в карточке дела, размещенной на сайте суда.

В соответствии с протоколом «Кухню на районе» могут оштрафовать на сумму до 20 тыс. рублей, либо приостановить ее работу на срок до 90 дней. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

В результате вспышки ботулизма в Москве и регионах России в больницы попали более 300 человек. Пострадавшие употребляли в пищу заказанные с доставкой салаты лобио с фасолью.

Власти Костромской области 24 июня сообщили, что один из заразившихся ботулизмом, который ел салат лобио, скончался в больнице.

Роспотребнадзор ранее выявил, что производители поставщики продуктов питания работали с нарушением множества санитарных норм. В частности, место, где изготавливали салаты, располагается рядом со свалкой.

В отношении генерального директора «Кухни на районе» Антона Лозина, главы отдела качества компании Елены Машковой, гендиректора «Савок-К» и повара последней Владимира Шина возбудили уголовные дела. 

Фото на обложке: Liudmyla Chuhunova / Shutterstock

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