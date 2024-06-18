Роспотребнадзор выявил производителей и поставщиков салатов с ботулизмом

Роспотребнадзор выявил производителей отравленных ботулизмом салатов. Предприятие, на котором готовили салаты, находится рядом со свалкой, сообщили в ведомстве. Вся продукция изъята из оборота.
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Предприятие-производитель, на котором готовили отравленные ботулизмом салаты, находится рядом со свалкой. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Предприятие расположено в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов, в антисанитарных условиях», — отметили в ведомстве.
Роспотребнадзор выявил всех поставщиков и производителей готовой продукции, от употребления которой более ста человек пострадали. Люди отравились в разных регионах России, у многих диагностировали ботулизм.
В деятельности предприятий выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм, в частности нарушение температурного режима при упаковке. Это привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции, подчеркнули в ведомстве.
Роспотребнадзор изъял всю продукцию из оборота — это более 172 тонн готовой еды. Работа «Кухни на районе» ((ООО «Локалкитчен» (Москва)) и ООО «САВОН-К» (Московская область) приостановлена.
Фото на обложке: alleks19760526 /
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