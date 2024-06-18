Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Роспотребнадзор выявил производителей и поставщиков салатов с ботулизмом

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Роспотребнадзор выявил производителей отравленных ботулизмом салатов. Предприятие, на котором готовили салаты, находится рядом со свалкой, сообщили в ведомстве. Вся продукция изъята из оборота.

Роспотребнадзор выявил производителей и поставщиков салатов с ботулизмом
  1. Новости

Предприятие-производитель, на котором готовили отравленные ботулизмом салаты, находится рядом со свалкой. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Предприятие расположено в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов, в антисанитарных условиях», — отметили в ведомстве. 

Роспотребнадзор выявил всех поставщиков и производителей готовой продукции, от употребления которой более ста человек пострадали. Люди отравились в разных регионах России, у многих диагностировали ботулизм.

В деятельности предприятий выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм, в частности нарушение температурного режима при упаковке. Это привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции, подчеркнули в ведомстве.

Роспотребнадзор изъял всю продукцию из оборота — это более 172 тонн готовой еды. Работа «Кухни на районе» ((ООО «Локалкитчен» (Москва)) и ООО «САВОН-К» (Московская область) приостановлена.

Фото на обложке: alleks19760526 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Эксперты рассказали о возможных причинах снижения качества готовой еды с доставкой в России
  2. 2 «Азбука вкуса» опровергла сотрудничество с поставщиком «Гастропорт» на фоне ситуации с массовым отравлением
  3. 3 Три человека задержаны по делу о массовом отравлении готовой едой в Москве
  4. 4 Нижегородский СК завел дело после вспышки ботулизма — люди отравились салатами «Кухни на районе»
  5. 5 «ВкусВилл» пересмотрел ассортимент после вспышки инфекции в Москве
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

21 июня 2024

Yandex ML Prize

23 июня 2024

Хакатон ко Дню рождения Алана Тьюринга

23 июня 2024

MGIMO Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ