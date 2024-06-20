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Суд в Москве отправил под домашний арест троих фигурантов дела о массовом отравлении

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Замоскворецкий суд Москвы отправил до 15 августа 2024 года под домашний арест троих фигурантов дела о массовом отравлении: гендиректора ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») Антона Лозина, руководителя отдела качества этой компании Елену Машкову, а также коммерческого директора ООО «Савон-К» Владимира Шина. Повару «Савон-К» Кариму Норматову суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суд в Москве отправил под домашний арест троих фигурантов дела о массовом отравлении
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Лозин, Машкова и Норматов обвиняются по п.«а» ч.2 ст.238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Шин — по этой же статье и по п.«б» ч.2 ст.322.1 УК (организация незаконной миграции).

По версии следствия, фигуранты «по предварительному сговору, нарушая требования безопасности», изготовили не менее 2,3 тыс. порций «Лобио», которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и сбыли через сервис «Самокат» «неограниченному кругу лиц». 

  • 15 июня в Telegram-каналах стали появляться первые сообщения об отравлениях и подозрения на ботулизм. Все пострадавшие заказывали еду «через службы доставки»
  • 18 июня в деле о массовой вспышке ботулизма в Москве начались первые задержания, а Роспотребнадзор заявил о том, что выявил производителей отравленных ботулизмом салатов.
  • Генпрокуратуру также попросили проверить всех изготовителей и продавцов готовой еды после массовых отравлений. В Госдуме  не исключают, что нарушения могут быть у многих предпринимателей.

Фото на обложке: Unsplash

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