Замоскворецкий суд Москвы отправил до 15 августа 2024 года под домашний арест троих фигурантов дела о массовом отравлении: гендиректора ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») Антона Лозина, руководителя отдела качества этой компании Елену Машкову, а также коммерческого директора ООО «Савон-К» Владимира Шина. Повару «Савон-К» Кариму Норматову суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суд в Москве отправил под домашний арест троих фигурантов дела о массовом отравлении

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