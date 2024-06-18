Три человека задержаны по делу о массовом отравлении готовой едой в Москве

В деле о массовой вспышке ботулизма в Москве начались первые задержания. Под подозрением оказались три топ-менеджера компаний, которые занимаются приготовлением и доставкой готовых блюд. В Москве едой из доставки могли отравиться более 120 человек.

Следком РФ сообщил о задержании трех руководителей органзаций, занимавшихся производством и доставкой еды в Московской регионе. Топ-менеджеры задержаны в рамках уголовного дела о массовом отравлении москвичей. Кто именно задержан, в Слекоме не уточнили.

«Задержаны трое лиц — фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества», — говорится в сообщении комитета.

Разбираясь в деле, связанном, предположительно, со вспышкой ботулизма, следователи выявили факт незаконной регистрации иностранцев и возбудили еще одно уголовное дело, теперь уже об организации незаконной миграции.

По данным Роспотребнадзора, случаи отравления зарегистрированы после употребления «Салата лобио» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт». Оборот продукции вышеуказанных производителей до окончания санитарно-эпидемиологического расследования остановлен.

16 июня «Кухня на районе» («Локалкитчен») приостановила работу в Москве из-за вспышки ботулизма. Сообщалось, что компания проверяет «вообще все продукты», чтобы исключить новые риски. Пресс-служба «ВкусВилла» сообщила РИА, что сняла с продаж салат с тунцом, который потенциально оказался в группе риска. При этом ретейлер подчеркнул, что не получал жалоб об отравлении от покупателей. В компании уточнили, что блюда «Салат Лобио» от производителя «Локалкитчен» не было в ассортименте «ВкусВилла».

Заммэра Москвы Анастасия Ракова 17 июня сообщила, что в столице за медицинской помощью с симптомами ботулизма обратился 121 человек

«На текущий момент 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации», — сказала Ракова.

Также случаи ботулизма выявлены в Нижегородской области и Татарстане.

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