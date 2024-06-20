Генпрокуратуру попросили проверить всех производителей готовой еды

Генпрокуратуру попросили проверить всех изготовителей и продавцов готовой еды после массовых отравлений россиян блюдами ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и ООО «Гастропорт». С такой просьбой обратился зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, пишут «Известия».

По словам парламентария, к нему поступают обращения граждан, которые обеспокоены сложившейся ситуацией, так как являются постоянными покупателями готовой еды.

Он не исключает, что отравления могли быть вызваны неправильным хранением этой продукции изготовителями в условиях летней жары. По его словам, часто в целях сокращения расходов бизнес экономит на холодильных установках, а это просто недопустимо, особенно в это время года.

В «Опоре России» считают, что проверки должны касаться не всех подряд, а в первую очередь тех предпринимателей, чья продукция находится в зоне риска и может стать причиной подобных случаев. При этом общественники настаивают на полном восстановлении контроля за всеми предприятиями общепита.

18 июня в деле о массовой вспышке ботулизма в Москве начались первые задержания, а Роспотребнадзор заявил о том, что выявил производителей отравленных ботулизмом салатов.

Опрошенные RB.RU эксперты ранее рассказали о возможных причинах снижения качества готовой еды с доставкой в России.

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