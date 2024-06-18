Эксперты рассказали о возможных причинах снижения качества готовой еды с доставкой в России

Качество готовой еды с доставкой может снижаться из-за возросшей экономической нагрузки на участников рынка. Предприниматели столкнулись с ростом цен на продукты и отсутствием кадров. Многие бизнесмены выбирают эту сферу, потому что стоимость входа в этот бизнес низкая, забывая, что цена ошибки будет слишком высока. Об этом RB.RU рассказали участники рынка, комментируя ситуацию вокруг массового отравления готовой едой «Кухни на районе».

Повысившаяся экономическая нагрузка на предприятия общепита и рост цен на услуги курьеров сказываются на качестве готовой еды в доставке, считает Евгений Кондаков, консультант и собственник предприятия «Мегасет74».

Предприниматель прокомментировал ситуацию, развернувшуюся вокруг «Кухни на районе» (юрлицо ООО «Локалкитчен»), чьей готовой едой отравились более 120 человек, у них заподозрили ботулизм. Гендиректора и руководителя отдела качества «Кухни на районе», а также руководителя производителя фасоли «Савон-К» задержали.

По словам Кондакова, собственники заведений общепита сегодня несут колоссальные расходы на продукты и персонал.

«Тем, кто работает в общепите, чтобы оставаться в рынке, в одном ценовом сегменте, не работать в убыток, приходится искать более дешевую продукцию. В свою очередь, более дешевая продукция получается у ее производителей из-за экономии на персонале, помещениях, которые не всегда приспособлены, где-то на сырье», — рассказал Кондаков.

Еще одна большая проблема — это персонал. Многие сотрудники из-за последних геополитических событий покинули свои рабочие места, а у оставшихся выросла зарплата.

«Раньше в регионах платили 3000 рублей за смену, и это считалось хорошей зарплатой. Покупательная способность рубля снизилась и сейчас предлагают 4000 рублей, и не могут набрать людей. Из-за этого в отрасль приходит много неопытных сотрудников, которых надо учить, контролировать. Как только ты не проконтролировал человека — это ущерб качеству», — пояснил Кондаков.

Эксперт также отметил рост цен на курьерскую доставку из-за сокращения числа автомобилей и проблем с запчастями к ним.

Отвечая на вопрос о том, что можно предпринять, чтобы не допустить таких инцидентов, как у «Кухни на районе», эксперт посоветовал устанавливать тотальный контроль и соблюдать санитарные нормы, проводить аудит пищевой безопасности. Такие услуги предлагают, например, врачи, имеющие опыт работы в Роспотребнадзоре.

Эксперт говорит, что на своих предприятиях, например, собирается отказаться от работы с сырой продукцией, хотя это и приведет к росту конечных цен. Например, при работе с уже готовым соленым лососем цена конечного продукта увеличится на 20-25%, но это обезопасит предприятие общепита от претензий.

В свою очередь сооснователь и СЕО единого сервиса заказа еды Chibbis.ru Сергей Спиро заявил, что бизнес пока не застрахован от человеческого фактора.

«С точки зрения миллиона доставленных заказов данная трагедия — редкая статистическая погрешность, но важно помнить, что это не цифры на графиках, а жизнь и здоровье отдельных живых людей. Каждый из нас не застрахован от подобного отравления. Но и бизнес не застрахован от человеческого фактора, как бы хорошо не были настроены рабочие процессы внутри», — считает Спиро.

По словам предпринимателя, сегодня каждый третий из начинающих предпринимателей пробует себя в общепите.

«Ниша может казаться понятной и порог входа не большой. Но когда происходит ситуация, подобная этой — сразу вспоминаешь, какова стоимость ошибки в этой индустрии», — подытожил сооснователь.

В декабре 2023 года сервис доставки еды «Кухня на районе» в партнерстве с «Самокатом» помимо Москвы и Санкт-Петербурга начала работу в восьми новых городах России, это Казань, Тверь, Нижний Новгород, Великий Новгород и в городах Мособласти Коломне Ногинске и Орехово-Зуево.

По итогам 2023 года чистый убыток ООО «Локалкитчен» достиг 1,3 млрд рублей, выручка выросла на 19% — до 3,3 млрд рублей. С 2019 года компания ни разу не получила чистую прибыль.

По данным ЕГРЮЛ, 84,72% компании принадлежат ООО «О2О Холдинг», еще по 6,91% у со-основателей Олега Козырева и Алексея Колесникова, 2,58% — у гендиректора Антона Лозина.

В мае 2020 года стартап привлек инвестиции от «О2О Холдинг» в обмен на долю в 30%. В сентябре того же года доля холдинга выросла почти до 85%.

В августе 2022 года VK и «Сбер» решили разделить совместное предприятие «О2О Холдинг». В результате раздела «О2О Холдинг» VK стала владельцем его ключевого актива — Delivery Club. Затем компания поменяла его на «Новости» и «Дзен», принадлежавшие «Яндексу». В настоящее время в ЕГРЮЛ не уточняются собственники ООО «О2О Холдинг», так как оно находится под санкциями Украины.

Проект основали Олег Козырев, Алексей Колесников и Максим Янпольский в 2018 году. По данным Telegram-канала «UnderПяр», Козырев и Колесников якобы покинули проект до массового отравления, отправившись делать стартапы за границу и оставив присматривать за бизнесом Антона Лозина. В интервью Forbes Лозин говорил, что постоянно ссорился с фаундерами.

Фото на обложке: Телеграм-канал "Кухня на районе"