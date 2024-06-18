Эксперты рассказали о возможных причинах снижения качества готовой еды с доставкой в России

Качество готовой еды с доставкой может снижаться из-за возросшей экономической нагрузки на участников рынка. Предприниматели столкнулись с ростом цен на продукты и отсутствием кадров. Многие бизнесмены выбирают эту сферу, потому что стоимость входа в этот бизнес низкая, забывая, что цена ошибки будет слишком высока. Об этом RB.RU рассказали участники рынка, комментируя ситуацию вокруг массового отравления готовой едой «Кухни на районе».
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Повысившаяся экономическая нагрузка на предприятия общепита и рост цен на услуги курьеров сказываются на качестве готовой еды в доставке, считает Евгений Кондаков, консультант и собственник предприятия «Мегасет74».
Предприниматель прокомментировал ситуацию, развернувшуюся вокруг «Кухни на районе» (юрлицо ООО «Локалкитчен»), чьей готовой едой отравились более 120 человек, у них заподозрили ботулизм. Гендиректора и руководителя отдела качества «Кухни на районе», а также руководителя производителя фасоли «Савон-К» задержали.
По словам Кондакова, собственники заведений общепита сегодня несут колоссальные расходы на продукты и персонал.
«Тем, кто работает в общепите, чтобы оставаться в рынке, в одном ценовом сегменте, не работать в убыток, приходится искать более дешевую продукцию. В свою очередь, более дешевая продукция получается у ее производителей из-за экономии на персонале, помещениях, которые не всегда приспособлены, где-то на сырье», — рассказал Кондаков.
Еще одна большая проблема — это персонал. Многие сотрудники из-за последних геополитических событий покинули свои рабочие места, а у оставшихся выросла зарплата.
«Раньше в регионах платили 3000 рублей за смену, и это считалось хорошей зарплатой. Покупательная способность рубля снизилась и сейчас предлагают 4000 рублей, и не могут набрать людей. Из-за этого в отрасль приходит много неопытных сотрудников, которых надо учить, контролировать. Как только ты не проконтролировал человека — это ущерб качеству», — пояснил Кондаков.
Эксперт также отметил рост цен на курьерскую доставку из-за сокращения числа автомобилей и проблем с запчастями к ним.
Отвечая на вопрос о том, что можно предпринять, чтобы не допустить таких инцидентов, как у «Кухни на районе», эксперт посоветовал устанавливать тотальный контроль и соблюдать санитарные нормы, проводить аудит пищевой безопасности. Такие услуги предлагают, например, врачи, имеющие опыт работы в Роспотребнадзоре.
Эксперт говорит, что на своих предприятиях, например, собирается отказаться от работы с сырой продукцией, хотя это и приведет к росту конечных цен. Например, при работе с уже готовым соленым лососем цена конечного продукта увеличится на 20-25%, но это обезопасит предприятие общепита от претензий.
В свою очередь сооснователь и СЕО единого сервиса заказа еды Chibbis.ru Сергей Спиро заявил, что бизнес пока не застрахован от человеческого фактора.
«С точки зрения миллиона доставленных заказов данная трагедия — редкая статистическая погрешность, но важно помнить, что это не цифры на графиках, а жизнь и здоровье отдельных живых людей. Каждый из нас не застрахован от подобного отравления. Но и бизнес не застрахован от человеческого фактора, как бы хорошо не были настроены рабочие процессы внутри», — считает Спиро.
По словам предпринимателя, сегодня каждый третий из начинающих предпринимателей пробует себя в общепите.
«Ниша может казаться понятной и порог входа не большой. Но когда происходит ситуация, подобная этой — сразу вспоминаешь, какова стоимость ошибки в этой индустрии», — подытожил сооснователь.
- В декабре 2023 года сервис доставки еды «Кухня на районе» в партнерстве с «Самокатом» помимо Москвы и Санкт-Петербурга начала работу в восьми новых городах России, это Казань, Тверь, Нижний Новгород, Великий Новгород и в городах Мособласти Коломне Ногинске и Орехово-Зуево.
- По итогам 2023 года чистый убыток ООО «Локалкитчен» достиг 1,3 млрд рублей, выручка выросла на 19% — до 3,3 млрд рублей. С 2019 года компания ни разу не получила чистую прибыль.
- По данным ЕГРЮЛ, 84,72% компании принадлежат ООО «О2О Холдинг», еще по 6,91% у со-основателей Олега Козырева и Алексея Колесникова, 2,58% — у гендиректора Антона Лозина.
- В мае 2020 года стартап привлек инвестиции от «О2О Холдинг» в обмен на долю в 30%. В сентябре того же года доля холдинга выросла почти до 85%.
- В августе 2022 года VK и «Сбер» решили разделить совместное предприятие «О2О Холдинг». В результате раздела «О2О Холдинг» VK стала владельцем его ключевого актива — Delivery Club. Затем компания поменяла его на «Новости» и «Дзен», принадлежавшие «Яндексу». В настоящее время в ЕГРЮЛ не уточняются собственники ООО «О2О Холдинг», так как оно находится под санкциями Украины.
- Проект основали Олег Козырев, Алексей Колесников и Максим Янпольский в 2018 году. По данным Telegram-канала «UnderПяр», Козырев и Колесников якобы покинули проект до массового отравления, отправившись делать стартапы за границу и оставив присматривать за бизнесом Антона Лозина. В интервью Forbes Лозин говорил, что постоянно ссорился с фаундерами.
Фото на обложке: Телеграм-канал "Кухня на районе"
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