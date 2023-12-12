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«Кухня на районе» запустилась еще в восьми городах

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис доставки еды «Кухня на районе» начал работать в восьми новых городах — Казани, Ногинске, Калуге, Твери, Коломне, Орехово-Зуево, Нижнем Новгороде и Великом Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Кухня на районе» запустилась еще в восьми городах

Партнером «Кухня на районе» стал онлайн-ритейлер «Самокат» — сервис представлен во всех перечисленных регионах. Сейчас к заказу доступно порядка 15 товарных позиций (SKU) в каждом городе. 

До выхода в новые города сервис работал в Москве, в сентябре также появился в Санкт-Петербурге (сначала также в 20 дарксторах «Самоката», сейчас — в 180).

«"Кухня на районе" существует уже более 6 лет. Выход в регионы — логичный шаг масштабирования сервиса. На данный момент это возможно благодаря сотрудничеству с "Самокатом" — у них уже есть готовая инфраструктура, которая помогает развиваться в новых для нас точках на карте», — сообщил лидер отдела развития бизнеса Дмитрий Константинов, добавив, что глобальная цель на следующий год — продолжить выход в новые регионы.

«Кухня на районе» — это сервис доставки еды с собственным производством. Доставка занимает примерно 30 минут, в Москве есть 54 кухни.  10 декабря компания сообщила о запуске технологии составления меню на основе локальных пользовательских исследований.

Фото на обложке: Unsplash

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