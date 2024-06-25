Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

OpenAI приобрела платформу Multi, ЦБ намерен проконтролировать рынок рассрочки: главное 25 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

ЦБ планирует начать регулировать рынок рассрочки до конца 2024 года, МФО выдали рекордные 81,4 млрд россиянам, фреш-бары набирают популярность в крупных городах России и другие события 25 июня.

OpenAI приобрела платформу Multi, ЦБ намерен проконтролировать рынок рассрочки: главное 25 июня
  1. Новости

Финансы

  • МФО в мае одобрили россиянам займы на 81,4 млрд рублей.  Это рекордная сумма за полтора года.
  • ЦБ планирует начать регулировать рынок рассрочки до конца 2024 года. Регулятор участвует в разработке соответствующего законопроекта, который должен регламентировать этот сервис.

Бизнес

  • За год число фреш-баров в российских городах-миллионниках выросло на 12%, до 1,92 тыс. Больше всего таких точек открылось в Самаре и Ростове-на-Дону. 
  • OpenAI приобрела разработчика платформы для совместной работы Multi (ранее Remotion). Компания купила актив ради специалистов, которые развивают этот проект.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Суд удовлетворил иск Сбербанка к британской «дочке» на 12 млрд рублей
  2. 2 В РФ будут выпускать премиальные авто Chery, 99% продавцов Wildberries не знают правил площадки: главное 24 июня
  3. 3 В «Лаборатории Касперского» заявили, что санкции США не повлияют на устойчивость бизнеса
  4. 4 Как выбрать страну для экспорта в 2024 году
  5. 5 Чем заменить сервис рассылок Unisender в enterprise-сегменте: оцениваем возможные риски
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

25 июня 2024

Industrix

25 июня 2024

Программа для московских предпринимателей в сфере сервиса от МБМ

25 июня 2024

Business Travel Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ