Карина Пардаева
ЦБ планирует начать регулировать рынок рассрочки до конца 2024 года, МФО выдали рекордные 81,4 млрд россиянам, фреш-бары набирают популярность в крупных городах России и другие события 25 июня.
OpenAI приобрела платформу Multi, ЦБ намерен проконтролировать рынок рассрочки: главное 25 июня
- Новости
Финансы
- МФО в мае одобрили россиянам займы на 81,4 млрд рублей. Это рекордная сумма за полтора года.
- ЦБ планирует начать регулировать рынок рассрочки до конца 2024 года. Регулятор участвует в разработке соответствующего законопроекта, который должен регламентировать этот сервис.
Бизнес
- За год число фреш-баров в российских городах-миллионниках выросло на 12%, до 1,92 тыс. Больше всего таких точек открылось в Самаре и Ростове-на-Дону.
- OpenAI приобрела разработчика платформы для совместной работы Multi (ранее Remotion). Компания купила актив ради специалистов, которые развивают этот проект.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Суд удовлетворил иск Сбербанка к британской «дочке» на 12 млрд рублей
- 2 В РФ будут выпускать премиальные авто Chery, 99% продавцов Wildberries не знают правил площадки: главное 24 июня
- 3 В «Лаборатории Касперского» заявили, что санкции США не повлияют на устойчивость бизнеса
- 4 Как выбрать страну для экспорта в 2024 году
- 5 Чем заменить сервис рассылок Unisender в enterprise-сегменте: оцениваем возможные риски
ВОЗМОЖНОСТИ
25 июня 2024
25 июня 2024
Популярное
Новости
В РФ будут выпускать премиальные авто Chery, 99% продавцов Wildberries не знают правил площадки: главное 24 июня
Архив rb.ru