Bonduelle решила русифицировать бренд на российском рынке

Французский производитель овощных консервов Bonduelle русифицирует логотип в России. Товарный знак с кириллическим названием зарегистрирован в стране еще в 2003 году, но сейчас производитель меняет дизайн.

Bonduelle регистрирует в Роспатенте товарный знак с названием на русском языке, узнал Shopper’s. В самой компании подтвердили изданию изменения, добавив, что новый логотип появится в ближайшее время.

Товарный знак «Бондюэль» зарегистрирован в РФ в 2003 году, право использования до 2031 года принадлежит ООО «Бондюэль Кубань».

Как следует из данных Роспатента, в новой заявке от июня 2024 года представлен обновленный дизайн. Используется другой шрифт, а фон изменился на белый. Листья, которые являются традиционным элементом оформления компании, выполнены в графике, а из цветов превалирует зеленый. Желтых оттенков почти не осталось.

«Мы в Bonduelle всегда следили за трендами и ориентировались на нашего потребителя. Для нас ребрендинг — это возможность обновить логотип, сделав его более актуальным и современным, а также показать близость бренда к потребителю, где бы тот ни находился», — пояснил представитель компании.

Это не первый случай за последние два года, когда компании, работающие в РФ, русифицируют нейминг. В 2022 году магазины французской компании L'Occitane начали работать под вывеской «Л'Окситан».

Весной стало известно, что название из кириллических символов стал использовать финансовый маркетплейс «Банки.ру».

Ранее сразу несколько товарных знаков решила зарегистрировать прекратившая работу в РФ кофейная сеть Starbucks. В их числе есть и названия с кириллическими символами.

Фото на обложке: ricochet64 / Shutterstock

Фото в тексте: Shopper’s