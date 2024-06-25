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Bonduelle решила русифицировать бренд на российском рынке

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Французский производитель овощных консервов Bonduelle русифицирует логотип в России. Товарный знак с кириллическим названием зарегистрирован в стране еще в 2003 году, но сейчас производитель меняет дизайн.

Bonduelle решила русифицировать бренд на российском рынке
  1. Новости

Bonduelle регистрирует в Роспатенте товарный знак с названием на русском языке, узнал Shopper’s. В самой компании подтвердили изданию изменения, добавив, что новый логотип появится в ближайшее время.

Товарный знак «Бондюэль» зарегистрирован в РФ в 2003 году, право использования до 2031 года принадлежит ООО «Бондюэль Кубань».

Как следует из данных Роспатента, в новой заявке от июня 2024 года представлен обновленный дизайн. Используется другой шрифт, а фон изменился на белый. Листья, которые являются традиционным элементом оформления компании, выполнены в графике, а из цветов превалирует зеленый. Желтых оттенков почти не осталось.

«Мы в Bonduelle всегда следили за трендами и ориентировались на нашего потребителя. Для нас ребрендинг — это возможность обновить логотип, сделав его более актуальным и современным, а также показать близость бренда к потребителю, где бы тот ни находился», — пояснил представитель компании.

Это не первый случай за последние два года, когда компании, работающие в РФ, русифицируют нейминг. В 2022 году магазины французской компании L'Occitane начали работать под вывеской «Л'Окситан».

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Весной стало известно, что название из кириллических символов стал использовать финансовый маркетплейс «Банки.ру».

Ранее сразу несколько товарных знаков решила зарегистрировать прекратившая работу в РФ кофейная сеть Starbucks. В их числе есть и названия с кириллическими символами.

Фото на обложке: ricochet64 / Shutterstock

Фото в тексте: Shopper’s

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