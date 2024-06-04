Starbucks подала в России заявки на регистрацию товарных знаков

Starbucks Corporation в конце мая подала восемь заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков — Starbucks, Starbucks coffee, «Старбакс кофе», frappuccino и др., обратили внимание «Ведомости».

Речь идет о знаках по 21, 30, 35 и 43-му классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – для кофе моментального приготовления, приготовления напитков и пищи для употребления на месте, администрирования программы лояльности и т. д.

По словам адвоката Forward Legal Людмилы Лукьяновой, ранее товарные знаки Starbucks были зарегистрированы в России только по 43-му классу МКТУ. Скорее всего, компания хочет защитить свой бренд при продаже кофемашин, посуды для напитков, кофейных капсул, кофейных напитков и некоторых других товаров. Возможно, есть проблемы с защитой от неправомерного использования товарного знака в этих направлениях, считает она.

Гендиректор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина предположила, что подача заявки на регистрацию товарных знаков подтверждает заинтересованность Starbucks Corporation в том, чтобы иметь возможность вернуться в Россию «под привычными потребителю» брендами.

В марте 2022 года Starbucks прекратила поставки в РФ и закрыла свои заведения. Новыми владельцами бизнеса стали ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова. В августе на Новом Арбате открылась первая кофейня под новой вывеской Stars Coffee.

В январе 2024 года все владельцы Stars Coffee, кроме Тимура Юнусова (Тимати) и Сергея Кропачева, заложили свои доли в компании Сбербанку. Эксперты говорили, что это стандартная практика, когда компании нужны оборотные средства для расширения бизнеса, однако тот факт, что заложены доли не всех участников, вызывает вопросы.

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