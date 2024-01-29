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Почти все владельцы Stars Coffee заложили свои доли в компании Сбербанку

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Все владельцы Stars Coffee (бывший Starbucks), кроме Тимура Юнусова (Тимати) и Сергея Кропачева, заложили свои доли в компании Сбербанку. Об этом свидетельствуют данные «Контур.Фокус». Какая именно доля каждого участника в залоге, не раскрывается. Эксперты говорят, что это стандартная практика, когда компании нужны оборотные средства для расширения бизнеса, однако тот факт, что заложены доли не всех участников, вызывает вопросы.

Почти все владельцы Stars Coffee заложили свои доли в компании Сбербанку
  • Американская сеть Starbucks, как и ряд других зарубежных компаний, ушла с российского рынка в связи с вводом ВС РФ на территорию Украины. Российский бизнес сети решили выкупить ресторатор Антон Пинский и певец и музыкальный продюсер Тимур Юнусов (Тимати). Ребрендинг сети провели еще в 2022 году, но только в 2023 году Пинский озвучил приблизительную стоимость сделки — около 500 млн рублей.

Помимо Пинского и Тимати в проект зашли еще несколько участников. На данный момент доли в ООО «Арена» (юрлицо Stars Cofee) распределены следующим образом: 32,5% принадлежат Антону Пинскому, 21,2% — у ООО «Бриллиант Консалтинг», столько же сохраняется за Тимуром Юнусовым, 10% — за ИП Гонсалес Касас Эрнесто Энрике, также 10% у Сергея Кропачева и оставшиеся 5% принадлежат Олегу Эскиндарову.

Все доли, помимо долей Юнусова и Кропачева, в залоге у ПАО «Сбербанк». В кредитной организации на момент публикации не ответили на запрос RB.RU, в Stars Coffee также не стали комментировать ситуацию.

По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Полины Гусятниковой, залог долей — это стандартная практика для компаний. В целом такой подход может быть как негативным, так и позитивным сигналом для бизнеса. Но в данном случае это скорее хорошо, ведь если Сбербанк выдал кредит, значит считает бизнес перспективным.

Однако глава кредитной организации Герман Греф поспорил ранее с Тимати о динамике продаж сети. Президент госбанка указал, что после смены вывески они упали на 76%. Тимати в ответ предложил Грефу уволить своих аналитиков и заявил о росте продаж на 5%.

По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка ООО «Арена» в 2022 году составила чуть более 379 млн рублей при убытке в 60 млн рублей.

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский отмечает, что залог долей может свидетельствовать о недостатке оборотных средств или стремлении расширить сеть.

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«И схема пополнения оборота через заемные средства под какой-то залог — это тоже в порядке вещей для всех компаний, как малого бизнеса, так и корпораций: не просто же так рынок облигаций — это несколько триллионов рублей», — говорит Кричевский.

При этом эксперт указывает, что теоретически возможен и вариант скрытой продажи, хотя такой сценарий маловероятен. Подобное развитие событий спровоцировало бы большой скандал и негативно отразилось бы на репутации Тимати.

Руководитель корпоративной и налоговой практики компании «Интерцессия» Ирина Егорова, в свою очередь, напоминает, что условия сделки по покупке бизнеса до сих пор неизвестны. Хотя Пинский назвал примерную стоимость в 500 млн рублей, срок оплаты сторонами не раскрывался.

«Возможно, что срок оплаты наступил недавно и для оплаты участники нового Stars Coffee взяли кредит в Сбербанке и в обеспечение исполнения обязательств заложили свои доли», — предполагает эксперт.

При этом Егорова обращает внимание, что в залоге находятся доли не всех участников и добавляет, что теоретически их могли заложить в качестве обеспечения обязательств перед ФНС или другими кредиторами. 

Фото на обложке: NickolayV / Shutterstock

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