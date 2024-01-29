Почти все владельцы Stars Coffee заложили свои доли в компании Сбербанку

Все владельцы Stars Coffee (бывший Starbucks), кроме Тимура Юнусова (Тимати) и Сергея Кропачева, заложили свои доли в компании Сбербанку. Об этом свидетельствуют данные «Контур.Фокус». Какая именно доля каждого участника в залоге, не раскрывается. Эксперты говорят, что это стандартная практика, когда компании нужны оборотные средства для расширения бизнеса, однако тот факт, что заложены доли не всех участников, вызывает вопросы.

Американская сеть Starbucks, как и ряд других зарубежных компаний, ушла с российского рынка в связи с вводом ВС РФ на территорию Украины. Российский бизнес сети решили выкупить ресторатор Антон Пинский и певец и музыкальный продюсер Тимур Юнусов (Тимати). Ребрендинг сети провели еще в 2022 году, но только в 2023 году Пинский озвучил приблизительную стоимость сделки — около 500 млн рублей.

Помимо Пинского и Тимати в проект зашли еще несколько участников. На данный момент доли в ООО «Арена» (юрлицо Stars Cofee) распределены следующим образом: 32,5% принадлежат Антону Пинскому, 21,2% — у ООО «Бриллиант Консалтинг», столько же сохраняется за Тимуром Юнусовым, 10% — за ИП Гонсалес Касас Эрнесто Энрике, также 10% у Сергея Кропачева и оставшиеся 5% принадлежат Олегу Эскиндарову.

Все доли, помимо долей Юнусова и Кропачева, в залоге у ПАО «Сбербанк». В кредитной организации на момент публикации не ответили на запрос RB.RU, в Stars Coffee также не стали комментировать ситуацию.

По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Полины Гусятниковой, залог долей — это стандартная практика для компаний. В целом такой подход может быть как негативным, так и позитивным сигналом для бизнеса. Но в данном случае это скорее хорошо, ведь если Сбербанк выдал кредит, значит считает бизнес перспективным.

Однако глава кредитной организации Герман Греф поспорил ранее с Тимати о динамике продаж сети. Президент госбанка указал, что после смены вывески они упали на 76%. Тимати в ответ предложил Грефу уволить своих аналитиков и заявил о росте продаж на 5%.

По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка ООО «Арена» в 2022 году составила чуть более 379 млн рублей при убытке в 60 млн рублей.

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский отмечает, что залог долей может свидетельствовать о недостатке оборотных средств или стремлении расширить сеть.

«И схема пополнения оборота через заемные средства под какой-то залог — это тоже в порядке вещей для всех компаний, как малого бизнеса, так и корпораций: не просто же так рынок облигаций — это несколько триллионов рублей», — говорит Кричевский.

При этом эксперт указывает, что теоретически возможен и вариант скрытой продажи, хотя такой сценарий маловероятен. Подобное развитие событий спровоцировало бы большой скандал и негативно отразилось бы на репутации Тимати.

Руководитель корпоративной и налоговой практики компании «Интерцессия» Ирина Егорова, в свою очередь, напоминает, что условия сделки по покупке бизнеса до сих пор неизвестны. Хотя Пинский назвал примерную стоимость в 500 млн рублей, срок оплаты сторонами не раскрывался.

«Возможно, что срок оплаты наступил недавно и для оплаты участники нового Stars Coffee взяли кредит в Сбербанке и в обеспечение исполнения обязательств заложили свои доли», — предполагает эксперт.

При этом Егорова обращает внимание, что в залоге находятся доли не всех участников и добавляет, что теоретически их могли заложить в качестве обеспечения обязательств перед ФНС или другими кредиторами.

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