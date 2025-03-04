Starbucks зарегистрировал логотип в Роспатенте

Американская сеть кофеен Starbucks зарегистрировала в Роспатенте свой логотип — двухвостую русалку в зеленом круге. Соответствующая заявка была подана 23 мая 2024 года, а решение о регистрации принято 4 марта 2025 года.

Исключительные права Starbucks на товарный знак будут действовать до 23 мая 2034 года, следует из данных на сайте Роспатента. Торговый знак зарегистрирован по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) 30, 35 и 43, которые в том числе включают кофе моментального приготовления, услуги розничного интернет-магазина по продаже продуктов питания, приготовление напитков и пищи для употребления на месте.





Товарный знак Starbucks, зарегистрированный в Роспатенте. Фото: скриншот сайта Роспатента



Starbucks также зарегистрировал логотип с названием сети в виде черной надписи на белом фоне. Кроме того, компания подала заявку на регистрацию бренда Starbucks Coffee, сейчас она находится в стадии экспертизы заявленного обозначения.

Глава международного направления коллегии адвокатов «Регионсервис» Ксения Касьяненко заявила RB.RU, что в мае 2024 года Starbucks подал свыше 10 заявок на регистрацию товарных знаков, один из которых был зарегистрирован. По мнению эксперта, компания пошла на такой шаг для защиты от подделок своей продукции. «В случае установления судом производства контрафактной продукции владелец товарного знака может потребовать ее уничтожения, а также взыскания убытков», — пояснила Касьяненко.

В середине февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Starbucks намерен вернуться в Россию и выкупить российский бизнес, который в 2022 году приобрели ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати (Тимур Юнусов). По данным канала, американская сеть предложила за актив $270 млн.

В Stars Coffee (новое название Starbucks в России) на запрос Mash не ответили. Тимати в разговоре с канало не подтвердил и не опроверг данные о сделке. Пинский на запрос Русбейс не ответил.

При участии Екатерины Струковой



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