Wildberries ограничил себя в штрафах за невыполненные заказы

Wildberries с 25 июня ввел ограничения по штрафам за невыполненный заказ для тех, кто работает по модели «Маркетплейс». В АУРЭК заявили, что таким образом компания Татьяны Бакальчук прислушалась к критике со стороны ФАС.
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Маркетплейс Wildberries с 25 июня ввел ограничения на начисление штрафов за невыполненные заказы из-за отмены доставки продавцом или отмены со стороны клиентов в результате недовоза товара. Изменения затронут селлеров, кто работает по модели продаж «Маркетплейс». Объявление об изменениях в списке штрафов появилось в официальном Telegram-канале «WB Партнеры», на что обратил внимание RB.RU.
В WB считают, что обновленный подход к расчетам поможет сократить расходы продавцов по этим типам штрафов.
В Wildberries подробно рассказали об изменениях. Штрафы за невыполненные заказы в течение последнего 31 дня, включая текущий, теперь не могут превышать 25% от суммы продаж за вычетом возвратов за предыдущие 30 дней. Исключение составляют продавцы, у которых сумма продаж за вычетом возвратов за предыдущие 30 дней меньше 50 тыс. рублей. В таких случаях верхний порог составит 12,5 тыс. рублей. После достижения порога каждый следующий штраф за невыполненный заказ составит 1 копейку.
«При расчете верхнего порога мы всегда учитываем продажи за вычетом возвратов за 30 предыдущих дней. Например, 31 мая это период с 01.05 по 30.05, а 1 июня — период с 02.05 по 31.05 и так далее. Получается, что каждые сутки период сдвигается на день вперед», — пояснили в WB.
Wildberries опубликовал пример расчета штрафов:
- Допустим, продажи продавца за предыдущие 30 дней за вычетом возвратов составили 100 тыс. рублей.
- Это означает, что порог для начисления удержаний за невыполненные заказы за последний 31 день, включая текущий, составляет 25 тыс. рублей (25% от суммы в первом пункте).
- Представим, что в этом 31-дневном периоде продавцу уже начислены штрафы за невыполненные заказы на 24 тыс. рублей. Если он получит еще один штраф на 2 тыс. рублей, то мы снизим его до 1 тыс. рублей, а каждый следующий штраф в этом периоде составит 0,01 рубля.
- Верхний порог действует только для удержаний за невыполненные заказы, но не учитывает суммы штрафов, которые могут быть начислены за другие нарушения.
В WB сообщили, что ознакомиться с информацией о штрафах за невыполненный заказ можно в перечне штрафов в оферте — пункты 14 и 26.1.
Как пояснил RB.RU председатель совета АУРЭК Александр Ефимов, в числе требований ФАС России к Wildberries в рамках предупреждения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства был, в том числе, и пункт о штрафах за невыполненный заказ по системе «Маркетплейс», в частности, при взломе личного кабинета.
«Такие штрафы достаточно распространены на "фиолетовом маркетплейсе", и порой приходят продавцам товаров незаслуженно, если, например, заказ пришел на нулевой остаток, либо если кабинет был взломан», — пояснил Ефимов.
Ранее размер штрафа составлял 50% от стоимости заказа и не был ограничен, а значит позволял маркетплейсу буквально «изымать» половину выручки от продажи этого товара, пояснил Ефимов. По его словам, есть и судебная практика по таким штрафам, где общий размер санкций достигал сотен тысяч рублей.
«Теперь WB учли критику и ограничили размеры штрафов верхними порогами в 25% от суммы продаж за последние 30 дней. Если порог достигнут — каждый следующий штраф будет в размере 1 копейки. При этом пункт 14 приложения к оферте "Перечень штрафов" теперь содержит оговорку: в случаях, когда заказ был отменен продавцом или продавец отказался от его доставки из-за того, что заказ был совершен в период несанкционированного доступа (пункт 9.1.4) третьего лица, штраф не начисляется», — пояснил эксперт.
В АУРЭК одобрили вводимые «пороги» штрафов, поскольку это является мощным шагом к соблюдению одного из ключевых принципов гражданского законодательства — соразмерности ответственности последствиям допущенного нарушения.
По словам Ефимов, сейчас есть и законодательные инициативы, направленные на ограничение штрафов порогами в определенный процент от продаж.
«Безусловно, что отменять все штрафы никто не будет, да и определенная мера поддержания дисциплины должна быть, ведь покупатели ждут свои товары. Однако важно, что эти меры становятся все более адекватными и учитывающими все нюансы», — заключил эксперт.
В июне Wildberries отменил штрафы за очередь на пунктах выдачи заказов. Ранее полученные штрафы можно будет оспорить, но в личные кабинеты продавцов будут поступать предупреждения, потому что для маркетплейса важно «высокое качество обслуживания клиентов».
Фото на обложке: RB.RU
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