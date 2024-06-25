Wildberries ограничил себя в штрафах за невыполненные заказы

Wildberries с 25 июня ввел ограничения по штрафам за невыполненный заказ для тех, кто работает по модели «Маркетплейс». В АУРЭК заявили, что таким образом компания Татьяны Бакальчук прислушалась к критике со стороны ФАС.

Маркетплейс Wildberries с 25 июня ввел ограничения на начисление штрафов за невыполненные заказы из-за отмены доставки продавцом или отмены со стороны клиентов в результате недовоза товара. Изменения затронут селлеров, кто работает по модели продаж «Маркетплейс». Объявление об изменениях в списке штрафов появилось в официальном Telegram-канале «WB Партнеры», на что обратил внимание RB.RU.

В WB считают, что обновленный подход к расчетам поможет сократить расходы продавцов по этим типам штрафов.

В Wildberries подробно рассказали об изменениях. Штрафы за невыполненные заказы в течение последнего 31 дня, включая текущий, теперь не могут превышать 25% от суммы продаж за вычетом возвратов за предыдущие 30 дней. ⁠Исключение составляют продавцы, у которых сумма продаж за вычетом возвратов за предыдущие 30 дней меньше 50 тыс. рублей. В таких случаях верхний порог составит 12,5 тыс. рублей. ⁠После достижения порога каждый следующий штраф за невыполненный заказ составит 1 копейку.

«При расчете верхнего порога мы всегда учитываем продажи за вычетом возвратов за 30 предыдущих дней. Например, 31 мая это период с 01.05 по 30.05, а 1 июня — период с 02.05 по 31.05 и так далее. Получается, что каждые сутки период сдвигается на день вперед», — пояснили в WB.

Wildberries опубликовал пример расчета штрафов:

Допустим, продажи продавца за предыдущие 30 дней за вычетом возвратов составили 100 тыс. рублей.

Это означает, что порог для начисления удержаний за невыполненные заказы за последний 31 день, включая текущий, составляет 25 тыс. рублей (25% от суммы в первом пункте).

Представим, что в этом 31-дневном периоде продавцу уже начислены штрафы за невыполненные заказы на 24 тыс. рублей. Если он получит еще один штраф на 2 тыс. рублей, то мы снизим его до 1 тыс. рублей, а каждый следующий штраф в этом периоде составит 0,01 рубля.

Верхний порог действует только для удержаний за невыполненные заказы, но не учитывает суммы штрафов, которые могут быть начислены за другие нарушения.

В WB сообщили, что ознакомиться с информацией о штрафах за невыполненный заказ можно в перечне штрафов в оферте — пункты 14 и 26.1.

Как пояснил RB.RU председатель совета АУРЭК Александр Ефимов, в числе требований ФАС России к Wildberries в рамках предупреждения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства был, в том числе, и пункт о штрафах за невыполненный заказ по системе «Маркетплейс», в частности, при взломе личного кабинета.

«Такие штрафы достаточно распространены на "фиолетовом маркетплейсе", и порой приходят продавцам товаров незаслуженно, если, например, заказ пришел на нулевой остаток, либо если кабинет был взломан», — пояснил Ефимов.

Ранее размер штрафа составлял 50% от стоимости заказа и не был ограничен, а значит позволял маркетплейсу буквально «изымать» половину выручки от продажи этого товара, пояснил Ефимов. По его словам, есть и судебная практика по таким штрафам, где общий размер санкций достигал сотен тысяч рублей.

«Теперь WB учли критику и ограничили размеры штрафов верхними порогами в 25% от суммы продаж за последние 30 дней. Если порог достигнут — каждый следующий штраф будет в размере 1 копейки. При этом пункт 14 приложения к оферте "Перечень штрафов" теперь содержит оговорку: в случаях, когда заказ был отменен продавцом или продавец отказался от его доставки из-за того, что заказ был совершен в период несанкционированного доступа (пункт 9.1.4) третьего лица, штраф не начисляется», — пояснил эксперт.

В АУРЭК одобрили вводимые «пороги» штрафов, поскольку это является мощным шагом к соблюдению одного из ключевых принципов гражданского законодательства — соразмерности ответственности последствиям допущенного нарушения.

По словам Ефимов, сейчас есть и законодательные инициативы, направленные на ограничение штрафов порогами в определенный процент от продаж.

«Безусловно, что отменять все штрафы никто не будет, да и определенная мера поддержания дисциплины должна быть, ведь покупатели ждут свои товары. Однако важно, что эти меры становятся все более адекватными и учитывающими все нюансы», — заключил эксперт.

В июне Wildberries отменил штрафы за очередь на пунктах выдачи заказов. Ранее полученные штрафы можно будет оспорить, но в личные кабинеты продавцов будут поступать предупреждения, потому что для маркетплейса важно «высокое качество обслуживания клиентов».

Фото на обложке: RB.RU