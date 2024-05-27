Ozon изменил правила работы с продавцами после предписания ФАС

Ozon изменил правила работы с продавцами после выданного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ предписания. В частности, площадка зафиксировала все случаи, когда может отказать в заключении договора потенциальному продавцу.

«Взгляд антимонопольного органа необходим для сохранения прозрачных правил в отрасли. Мы с вниманием изучили требования регулятора и в установленные сроки изменили оферту для их соблюдения», — сообщили в Ozon (цитата по РИА Новости).

Среди других изменений — сокращение списка нарушений в контенте, за модерацию которых площадка берет плату.

Измененную оферту Ozon уже изучили специалисты Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК). В ассоциации сообщили, что «требования ведомства в основном выполнены».

«Изучив внесенные изменения, мы полагаем, что в целом маркетплейс ответственно и всесторонне подошел к выполнению предупреждения антимонопольного ведомства», — говорится в сообщении АУРЭК.

В конце апреля ФАС выдала предупреждение Ozon за навязывание продавцам участия в услуге «Баллы за скидки». Сообщалось также, что маркетплейс необоснованно отказывал продавцам в заключении договоров.

В марте 2024 года правительство вывело из-под моратория проверки IT-компаний от ФАС. Таким образом, ведомство теперь может проверять в том числе агрегаторы и маркетплейсы. ФАС намерена устранить имеющиеся нарушения в этой сфере.

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