Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ozon изменил правила работы с продавцами после предписания ФАС

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Ozon изменил правила работы с продавцами после выданного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ предписания. В частности, площадка зафиксировала все случаи, когда может отказать в заключении договора потенциальному продавцу.

Ozon изменил правила работы с продавцами после предписания ФАС

«Взгляд антимонопольного органа необходим для сохранения прозрачных правил в отрасли. Мы с вниманием изучили требования регулятора и в установленные сроки изменили оферту для их соблюдения», — сообщили в Ozon (цитата по РИА Новости).

Среди других изменений — сокращение списка нарушений в контенте, за модерацию которых площадка берет плату.

Измененную оферту Ozon уже изучили специалисты Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК). В ассоциации сообщили, что «требования ведомства в основном выполнены».

«Изучив внесенные изменения, мы полагаем, что в целом маркетплейс ответственно и всесторонне подошел к выполнению предупреждения антимонопольного ведомства», — говорится в сообщении АУРЭК.

  • В конце апреля ФАС выдала предупреждение Ozon за навязывание продавцам участия в услуге «Баллы за скидки». Сообщалось также, что маркетплейс необоснованно отказывал продавцам в заключении договоров.
  • В марте 2024 года правительство вывело из-под моратория проверки IT-компаний от ФАС. Таким образом, ведомство теперь может проверять в том числе агрегаторы и маркетплейсы. ФАС намерена устранить имеющиеся нарушения в этой сфере.

Фото на обложке: Vladeep / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Главное, что нужно знать о маркировке рекламы
  2. 2 Ozon подписал соглашение о перевозке товаров из Китая через Амурскую область
  3. 3 Что такое фулфилмент и для чего он нужен?
  4. 4 Карточки товаров на Ozon, «Яндекс Маркет», Wildberries: способы загрузки, редактуры и время на модерацию
  5. 5 Торговля на маркетплейсах: разбор моделей

ВОЗМОЖНОСТИ

27 мая 2024

Поддержка будет

27 мая 2024

Южный ИТ-парк

27 мая 2024

Venture Games

27 мая 2024

UnityPitch NLP

27 мая 2024

«Проект: Оазис»

Все ВОЗМОЖНОСТИ