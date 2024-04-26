ФАС выдала предупреждение Ozon за навязывание продавцам участия в услуге «Баллы за скидки»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждение маркетплейсу Ozon за навязывание продавцам участия в услуге «Баллы за скидки». Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Сообщается, что кроме навязывания участия, маркетплейс необоснованно отказывал в заключении договоров и совершал другие действия, которые содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции.

ФАС сообщила, что компании «необходимо внести изменения в оферту, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения законодательства».

При этом отмечается, что действия Ozon не должны привести к ухудшению условий для партнеров.

Если предупреждение не будет исполнено, служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«Взгляд антимонопольного органа необходим для сохранения прозрачных правил в отрасли. Поэтому обращение ФАС — важный для нас сигнал. Мы с вниманием отнесемся к нему и изучим все требования. Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для разъяснения и решения спорных вопросов», — сообщили RB.RU в пресс-службе Ozon.

Как сообщалось ранее, в конце марта 2024 года правительство вывело из-под моратория проверки IT-компаний от ФАС. Таким образом, ведомство теперь может проверять в том числе агрегаторы и маркетплейсы. ФАС намерена устранить имеющиеся нарушения в этой сфере.

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