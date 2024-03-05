Проверки IT-компаний от ФАС выведут из-под моратория

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в ближайшие дни получит право проводить проверки компаний в сфере IT, в том числе агрегаторов и маркетплейсов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ФАС Максима Шаскольского.

Глава антимонопольного ведомства заявил, что изменения в постановление правительства № 448 от 24 марта 2022 года (регулирует проверки IT-компаний) уже готовы.

По словам Шаскольского, в ФАС последнее время активно обсуждается вопрос работы агрегаторов. «Здесь наши полномочия были немного ограничены из-за 448-го постановления. Мы с коллегами провели работу, пришли к мнению, что пора антимонопольный контроль из этого постановления вывести, это будет в ближайшие дни буквально сделано», — сказал он.

ФАС намерена устранить остающиеся со стороны компаний-монополистов нарушения в этой сфере.

Также глава ФАС затронул проблему регулирования агрегаторов такси, отметив, что есть спорные вопросы, которые касаются блокировки потребителей и водителей, порядка установления вознаграждения, применения коэффициентов к оплате услуг и др.

«У нас "Яндекс Такси" тоже, например, в реестре, мы их тоже не можем проверять, а теперь сможем. И там жалоб очень много, компания действительно доминирующее положение занимает», — сказал Шаскольский.

ФАС в ноябре 2023 года признала «Яндекс Такси» доминирующим сервисом на рынках подавляющего большинства российских регионов. Служба тогда сообщила, что может принять меры антимонопольного реагирования.

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