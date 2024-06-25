Эксперт выступил против введения реестра розничных продавцов пива в России

В России обсуждают создание реестра продавцов пива, в который могут включить сотни тысяч небольших предприятий. Данная мера должна помочь справиться с нелегальным рынком. По мнению эксперта Дмитрия Терентьева, продажу пива в РФ лучше лицензировать, а продавцов обложить пошлинами, что обезопасит рынок от безответственных предпринимателей и отравлений суррогатом.

Создание реестра розничных продавцов пива, которое обсуждают в Госдуме РФ, вряд ли спасет пивной рынок от нелегальной продукции. Такое мнение высказал RB.RU управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право» Дмитрий Терентьев.

«Реестр кроме того, что раскрывает место нахождения продажи пивной продукции, ничего другого в себе не несет. Получится как с реестром производителей пивоваренной продукции, сначала всех там собрали, а теперь занимаемся чисткой данного реестра. Действий много, а смысла не очень», — считает эксперт.

Терентьев отметил, что реестр производителей продукции будет «каплей в море» по сравнению с реестром розничных продавцов по количеству участников, куда, возможно, придется включить сотни тысяч участников.

Эксперт считает, что для всех продавцов пива надо вводить лицензирование, но с послаблениями для тех, кто не торгует крепким алкоголем. Например, разрешить ИП получать лицензию на продажу пива и торговать им при размере уставного капитала в 10 тыс. рублей. Также юрист предлагает разрешить продавцам пива не иметь стационарного торгового объекта и зарегистрированного договора аренды. По словам Терентьева, госпошлина в 65 тыс. рублей в год за лицензию позволит отсеять недобросовестных участников рынка.

Кроме того, лишение лицензии запретит продажу пивной продукции, а штраф за работу без нее составляет 500 тыс. рублей.

«Все эти механизмы не являются трудными в реализации, они уже есть в нашем законодательстве. Потребуется только немного отшлифовать нормы. Таким образом, считаю лицензирование розничной продажи пивной продукции является более рабочим механизмом контроля легальности пивной продукции, чем реестр продавцов продукции», — заключил эксперт.

Введение реестра продавцов пива начали обсуждать на разных уровнях после массовых отравлений суррогатной продукцией, в частности «Мастер Сидром». По данным «Российской газеты», введение реестра уже поддержали в Росалкогольтабакконтроле и Ассоциации производителей пива.

С сентября 2023 года в России заработал реестр производителей пива и других слабоалкогольных напитков. По состоянию на 10 июня 2024 года Росалкогольтабакконтроль добивался исключения из реестра около 30 пивоваров из-за отсутствия долгосрочных договоров аренды на помещения и проблем с технологическим оборудованием.

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