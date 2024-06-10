В Росалкогольтабакконтроле прокомментировали массовые иски к российским пивоварам

Росалкогольтабакконтроль добивается исключения из реестра около 30 пивоваров из-за отсутствия долгосрочных догоров аренды на помещения и технологического оборудования.

В российских судах в настоящее время рассматривается около трех десятков дел по искам Росалкогольтабакконтроля (РАТК) об исключении организаций из реестра производителей пивоваренной продукции. Об этом RB.RU сообщил начальник пресс-службы РАТК Александр Куликов.

Представитель РАТК добавил, что нарушения требований реестра выявлены в ходе «выездных оценок».

«Основные нарушения обязательных требований, выявленные в ходе выездных оценок, проводимых специалистами Росалкогольтабакконтроля — отсутствие в собственности или долгосрочной аренде у организации производственных помещений или технологического оборудования», — сказал Александр Куликов.

РАТК уже добился закрытия четырех пивоварен в качестве обеспечительных мер, сообщал RB.RU.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин заявил RB.RU, что РАТК в первую очередь проводит проверки, чтобы «вычистить» из реестра нерабочие предприятия, что совершенно правильно. Некоторые пивовары, действительно, давно не работают, а под их эгидой пиво может выпускать «непонятно кто».

Небольсин добавляет, что, когда начнут убирать с рынка пивоваров, у которых нет своих помещений, отрасль потеряет самобытные предприятия. Прецеденты, когда из-за проблем с помещениями пытаются удалить предприятия из реестра, уже есть, но проблемы пока «пытаются решить по-своему».

«А этот вопрос возникнет рано или поздно. В этом вопрос мы будем категорически выступать за пивоваров», — пообещал вице-президент ФРиО. В любом случае, считает эксперт в области пивоварения, работа в рамках чистки реестра приведет к корректировке количества производств.

Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock