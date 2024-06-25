Nvidia пережила крупнейшее падение капитализации в истории

Разработчик графических процессоров Nvidia за три торговых дня потеряла свыше $550 млрд капитализации. Это случилось после достижения пиковой стоимости, когда Nvidia стала самой дорогой публичной компанией в мире.

По результатам торгов 24 июня бумаги Nvidia потеряли в цене около 7%, капитализация технологической компании упала ниже $3 трлн. Ранее на прошлой неделе Nvidia обогнала по стоимости Microsoft и стала самой дорогой публичной компанией в мире с капитализацией $3,46 трлн на пике.

Но спустя несколько дней, к концу торгов 24 июня капитализация компании составляла $2,905 трлн. Так, бумаги компании потеряли около 16%, они стоили на закрытии торгов $118,11.

Таким образом, Nvidia зафиксировала крупнейшее падение капитализации в истории — по сравнению с пиковым 20 июня компания потеряла порядка $430 млрд. Событие оказалось чувствительным для рынка производителей микросхем. Снижение капитализации Nvidia повлекло падение цен на акции Broadcom (-4%), Qualcomm (-5,5%), Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (-3,5% в США) и ARM (-5,8%).

Сокращение стоимости акций Nvidia началось после того, как стало известно о продаже акций гендиректором компании Дженсеном Хуангом до и после выхода компании на первое место по капитализации.

Продажа была частью торгового плана, который был утвержден в марте в соответствии с правилом 10b5-1 Закона о ценных бумагах и биржах США.

Согласно правилу, инсайдеры компаний могут заранее составлять торговый план по продаже акций во избежание обвинений в инсайдерской торговле.

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