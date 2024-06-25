МФО в мае одобрили россиянам займы на 81,4 млрд рублей

Российские микрофинансовые организации (МФО) в мае 2024 года выдали 81,4 млрд рублей. Это рекордная сумма за полтора года. Об этом пишет РБК со ссылкой на «Скоринг Бюро».

Эксперты это связывают с активностью заемщиков, в том числе тех, у кого резко выросли зарплаты. Только за этот месяц организации заключили 6,34 млн договоров. На фоне апреля выдачи в денежном выражении выросли на 9,9%, а по количеству — на 13,8%. По сравнению с маем 2023 года объем одобренных займов вырос на 41,8%.

При этом по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае российские граждане взяли 3,4 млн займов на 44,6 млрд рублей. По сравнению с апрелем прирост в денежном выражении составил 6,7%, а в количественном — 4,6%.

Глава по развитию бизнеса МФК «МигКредит» Никита Коточигов говорит, что компании стремятся «надышаться» и собрать побольше клиентов в преддверии ужесточения регулирования.

Он также напомнил, что с 1 июля для таких организаций поменяют условия расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) потенциальных заемщиков. Участники рынка должны будут запрашивать информацию о финансовой нагрузке клиента во всех квалифицированных бюро кредитных историй, а не только в одном.

В 2022 году в силу вступили новые правила для микрофинансовых организаций по выдаче займов. Доля ссуд заемщикам с долговой нагрузкой выше 80% не должна превышать 30%, максимально допустимая ставка по ссудам не может превышать 0,8% в день.

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