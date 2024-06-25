Чешская Home Credit вышла из капитала «Хоум кредит страхования», следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее в «Совкомбанке», который планирует купить «Хоум банк», говорили, что «Хоум кредит страхование» относится к периметру сделки.
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Как следует из данных сервиса «Контур.Фокус», с 24 июня 2024 года 49,5% в ООО «Хоум кредит страхование» перешли гражданину Грузии Авигдору Ярдени. Он еще в 2022 году получил около 1% в ООО «ХКФ Банк» (работает под брендом «Хоум банк»), в ООО «Хоум кредит страхование» и в и микрокредитной компании «Купи не копи».
Оставшиеся 50,5% в капитале «Хоум Кредит Страхования» сохраняются за ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Зимой в «Совкомбанке» объявили о планах приобрести «Хоум банк». Сделку рассчитывают закрыть до конца 2024 года.
Фото на обложке: stasokulov /
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