Чешская Home Credit вышла из капитала «Хоум кредит страхования», следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее в «Совкомбанке», который планирует купить «Хоум банк», говорили, что «Хоум кредит страхование» относится к периметру сделки.

Как следует из данных сервиса «Контур.Фокус», с 24 июня 2024 года 49,5% в ООО «Хоум кредит страхование» перешли гражданину Грузии Авигдору Ярдени. Он еще в 2022 году получил около 1% в ООО «ХКФ Банк» (работает под брендом «Хоум банк»), в ООО «Хоум кредит страхование» и в и микрокредитной компании «Купи не копи».

Оставшиеся 50,5% в капитале «Хоум Кредит Страхования» сохраняются за ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Зимой в «Совкомбанке» объявили о планах приобрести «Хоум банк». Сделку рассчитывают закрыть до конца 2024 года.

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