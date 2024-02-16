«Совкомбанк» планирует купить «Хоум Банк». Организации договорились объединить бизнесы на платформе «Совкомбанка». Ожидается, что сделка завершится к концу 2024 года.

«Совкомбанк» договорился с «Хоум Банком» об объединении бизнесов на платформе «Совкомбанка». Об этом говорится в сообщении «Совкомбанка» на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

«Оценка “Хоум Банка” в целях сделки составила 80% от капитала банка (без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год)», – указано в сообщении.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2024 года после одобрения регулирующих органов и ведомств.

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