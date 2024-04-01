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«Совкомбанк» получил от ЦБ и ФАС разрешение на покупку «Хоум Банка»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Совкомбанк» 29 марта получил разрешение Банка России на покупку «Хоум Банка», говорится в сообщении кредитной организации. Также ранее банк получил разрешение от ФАС.

«Совкомбанк» получил от ЦБ и ФАС разрешение на покупку «Хоум Банка»

«Совкомбанк» планирует консолидировать «Хоум Банк» в отчетности по МСФО за 1 квартал 2024 года, которая будет опубликована в мае. При этом технически сделку закроют после регистрации допэмиссии для оплаты покупки «Хоум Банка».

О планах купить «Хоум Банк» стало известно в феврале 2024 года. Кредитные организации договорились объединить бизнесы на платформе «Совкомбанка» и завершить сделку к концу текущего года.

Отмечается, что стратегический фокус слияния будет направлен «на сохранение и масштабирование экспертизы "Хоум Банка" в товарном кредитовании», а также на рост клиентской базы и синергии двух банков.

Стороны рассчитывают увеличить базу клиентов на 50%, розничный кредитный портфель — на 25%, портфель депозитов физических лиц — на 20%.

В марте также стало известно о планах интеграции в структуру «Тинькофф» «Росбанка». Акционер «Тинькофф» и «Росбанка» — «Интеррос» — поддержал предложение по интеграции.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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