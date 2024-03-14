Совет директоров «Тинькофф» предложит акционерам рассмотреть интеграцию c «Росбанком»

Совет директоров «Тинькофф» предложит акционерам рассмотреть интеграцию в его структуру «Росбанка». Об этом говорится в сообщении группы.

В сообщении группы, которое посвящено отчетности за 2023 год, указано, что «в качестве основного источника финансирования сделки МКПАО "ТКС Холдинг" планирует использовать допэмиссию своих акций».

Покупка акций будет происходить до конца 2024 года «или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций», сообщили в «Тинькофф». Акции могут быть приобретены как на Московской бирже, так и на внебиржевом рынке.

По словам председателя совета директоров Алексея Малиновского, интеграция позволит «Тинькофф» укрепить позиции на финансовом рынке и войти в топ-5 по балансу средств населения и общему капиталу банковской группы и в топ-4 по размеру кредитного портфеля.

И «Тинькофф», и «Росбанк» являются системно значимыми и сопоставимы по размеру. «Росбанк» занимает 11-е место по активам (2,14 трлн рублей на 1 февраля) и 14-е место по капиталу (233,9 млрд рублей). «Тинькофф» находится на 12-й строчке по активам (2,13 трлн рублей) и на 13-й по капиталу (242,8 млрд рублей).

Если сделка состоится, то на рынке может появиться крупный частный игрок с активами около 4 трлн рублей, капиталом более 380 млрд рублей, подсчитал Frank Media.

«Интеррос» Владимира Потанина приобрела «Росбанк» и страховщиков группы у французского финансового конгломерата Societe Generale в 2022 году. В том же 2022 году «Интеррос» стал владельцем 35% акций TCS Group (акционер «Тинькофф банка»), выкупив долю семейного траста семьи Олега Тинькова.

Оба банка попали под западные санкции: «Росбанк» оказался под блокирующими ограничениями США в декабре 2022 года, «Тинькофф» — в июле 2023 года.

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