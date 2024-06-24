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Задержан основатель «Русских фондов» и первый инвестор Rambler Сергей Васильев — РБК

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

В Тверской области задержали совладельца «Русских фондов» и первого инвестора Rambler Сергея Васильева, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Задержан основатель «Русских фондов» и первый инвестор Rambler Сергей Васильев — РБК
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По данным издания, также был задержан директор «Русских фондов» Константин Бейрит. Собеседники РБК утверждают, что задержание связано с делом бизнесмена Евгения Новицкого.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники приводит дополнительные подробности: бывшего президента «АФК Система» Евгения Новицкого, Сергея Васильева и Константина Бейрита подозревают в хищении 8,8 млрд рублей у шести негосударственных пенсионных фондов.

Васильев является одним из основоположников инвестиционного бизнеса в России. С апреля 1999 года он занимает пост председателя совета директоров «Русских фондов».

Одной из первых крупных покупок инвестиционной группы в 1999 году стал контрольный пакет интернет-компании Rambler. «Русские фонды» были акционерами Rambler до 2004 года.

Васильев в 2021 году рассказывал, что группа «Русские фонды» объединяет множество разных бизнесов: золото и олово, девелопмент и телекоммуникации, сельское хозяйство и туризм. Он отдельно выделил золотодобывающий холдинг «Селигдар» и входящую в него «Русолово», ОАО «Мелькомбинат», НПФ «Внешэкономфонд» и НПФ «Доверие», страховую компанию «ТИТ» и телекоммуникационную «Наука-Связь».

Фото на обложке: Unsplash

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