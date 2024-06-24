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«Перекресток» начал тестировать роботов-мойщиков в супермаркетах

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

X5 Group запустила в сети супермаркетов «Перекресток» пилот по тестированию роботов-мойщиков. Первые 10 устройств уже запустили в магазинах Москвы, Петербурга и Сочи, говорится в сообщении компании.

«Перекресток» начал тестировать роботов-мойщиков в супермаркетах
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Предполагается, что роботы PUDU заменят поломоечную машину и сотрудника, который содержит торговые залы в чистоте. При этом время на уборку не увеличится.

Как пояснили в компании, за час устройство отмывает 1 тыс. м². пространства, в то время как работник с поломоечной машиной справляется за час лишь с 100 м².

При этом робот отличается вежливостью, устройство может поздороваться с покупателем и попросить его пропустить.

В августе компания проанализирует результаты тестов и примет решение о дальнейшем масштабировании проекта.

Робот PUDU произведен в Китае.

Ранее в мае маркетплейс Wildberries начал тестировать промышленных роботов на своих складах.

Фото на обложке: «Перекресток»

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