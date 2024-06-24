99% продавцов Wildberries допускают ошибки в тесте на знание площадки

Центр развития предпринимателей PRO Wildberries проанализировал результаты теста на знание маркетплейса: выяснилось, что только 1% продавцов не допускают ошибок в тесте на знание площадки. Об этом RB.RU сообщил представитель маркетплейса.
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Тест состоит из 51 вопроса: от упаковки товара до возможностей продвижения на площадке.
Главные выводы:
- Чаще всего неверные ответы дают на вопросы, связанные с маркировкой товаров, заполнением карточки товаров, ответами на вопросы покупателей и выставлением документов.
- В среднем продавцы дают чуть больше половины правильных ответов и набирают 30–35 баллов из 51 возможного.
- Хорошие знания — 45–50 баллов — показали только 3% продавцов.
- Слабо знакомы с работой на Wildberries 9% прошедших тест. Они набрали лишь 15–25 баллов.
В Wildberries отметили, что незнание правил работы на площадке на практике приводит к обезличиванию товаров, получению продавцами штрафов, а также низкой конверсий при использовании рекламных инструментов.
Еще одно исследование PRO WIldberries, в котором приняли участие 1,5 тыс. продавцов, показало, что 33% опытных селлеров (от 6 месяцев на Wildberries) проходили обучение за последний месяц. А среди новичков на площадке — только 22%.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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