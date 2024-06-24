Lamoda внедрила ML-модель, которая определяет бракованные товары

Lamoda внедрила собственную модель машинного обучения, которая определяет брак среди товаров. Инструмент в два раза увеличил скорость обработки возвратов после примерки покупателями, сообщила компания.

Теперь все товары на складе, которые вернули клиенты, сначала проходят проверку через ML-модель. Она проводит ежедневный скоринг полученных позиций и присваивает один из трех статусов: С вещью все в порядке, она отправляется на хранение, попадает на витрину и продается дальше. С вещью возможны проблемы, необходима быстрая проверка специалистом склада. С вещью точно есть проблемы, она отправляется в службу качества для проверки специалистом. Если состояние товара не позволяет его больше продавать, то его выведут из оборота и отправят на благотворительные цели.

Модель предсказания брака на основе машинного обучения является собственной разработкой Lamoda. Для создания и интегрирования модели было использовано 20 млн строк исторических данных и учтено более 60 признаков о товаре и заказе — в том числе признаков, полученных от других ML-моделей.

До внедрения ML-модели дефекты одежды и обуви сотрудники определяли после ручной проверки каждой позиции.

Lamoda появилась в 2011 году, сейчас это одна из крупнейших в России и СНГ онлайн-платформ по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл. На площадке собрано более 10 млн товаров от 4 тыс. мировых и локальных брендов.

Компания с 2023 года активно внедряет инструменты с использованием моделей машинного обучения. Так, в марте 2023 года появился ИИ-сервис для подбора одежды, в мае — возможность получать предложения в виде собранных ИИ капсульных образов, в августе — сервис виртуальной примерки одежды.

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