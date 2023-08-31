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Lamoda начала тестировать сервис виртуальной примерки одежды

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Lamoda запустила онлайн-примерочную одежды, функция доступна части пользователей в тестовом режиме в приложении Lamoda на iOS. Покупателям больше не придется заказывать один и тот же товар в нескольких размерах, сообщил RB.RU представитель компании. 

Lamoda начала тестировать сервис виртуальной примерки одежды

Чтобы получить рекомендацию размера и увидеть, как будет сидеть какой-либо предмет гардероба, пользователю нужно ввести четыре параметра — пол, рост, вес и возраст. Также есть возможность указать особенности телосложения, что повысит точность рекомендации.

Система сгенерирует визуализацию образа на модели с аналогичными параметрами — таким образом Lamoda персонализирует для покупателя галерею. При этом можно загрузить и собственное фото и увидеть образ на себе.

Онлайн-примерочная Lamoda

К виртуальной примерке доступно почти 300 товаров из числа самых популярных на платформе: платья, брюки, рубашки, кардиганы, джинсы, футболки, топы и другие предметы гардероба.

По данным площадки, онлайн-примерка упрощает процесс покупки для клиентов и позволяет сохранять высокий процент выкупа. В компании обещают, что пользователям больше не придется заказывать один и тот же товар в нескольких размерах.

Технологическим партнером по разработке функционала виртуальной примерочной выступил стартап «Тексел», который специализируется на разработке технологий компьютерного зрения, искусственного интеллекта (ИИ) и генеративных нейронных сетей в сфере fashion retail.

  • Lamoda в 2023 году запустила уже несколько инструментов с использованием ИИ. Так, в марте появился ИИ-сервис для подбора одежды, а в мае появилась возможность получать предложения в виде собранных ИИ капсульных образов. 
  • Площадка также развивается в офлайне. 24 августа стало известно, что Lamoda откроет сеть офлайн-магазинов одежды и обуви под собственным брендом. Часть из них расположатся на месте бывших точек продаж Adidas.

Фото на обложке: Lamoda

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