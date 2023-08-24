Lamoda откроет сеть офлайн-магазинов одежды под собственным брендом

Интернет-магазин Lamoda откроет сеть офлайн-магазинов одежды и обуви под собственным брендом. Часть из них расположатся на месте бывших точек продаж Adidas. В ближайшие три года планируется открыть около 300 магазинов, инвестиции в проект оцениваются в 30 млрд рублей.

Lamoda откроет сеть розничных магазинов под собственным брендом. Об этом РБК рассказали в компании.

Ассортимент будет представлен популярными в интернет-магазине брендами, товарами локальных марок и продукцией азиатских производителей.

В ближайшие три года Lamoda планирует открыть около 300 магазинов, часть из них расположатся на месте бывших точек продаж ушедшей из России Adidas. Первые 50 магазинов откроются до конца 2023 года.

Lamoda не раскрывает сумму инвестиций в проект, эксперты оценили ее в 30 млрд рублей.

В марте интернет-магазин запустил ИИ-сервис для визуального подбора одежды.

В мае Lamoda начала продажи товаров под собственной торговой маркой Lamoda Home. В ассортимент собственного бренда на начальном этапе войдут комплекты постельного белья и простыни

В начале июня в Lamoda сменился гендиректор – компанию возглавил бывший CEO «Яндекс.Маркета» и Hoff Максим Гришаков.

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