Бывший CEO «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков возглавит интернет-магазин Lamoda

Бывший CEO «Яндекс.Маркета» и Hoff Максим Гришаков станет новым генеральным директором Lamoda с 1 июля. Глава интернет-магазина Джери Калмис покидает свой пост.
Генеральный директор интернет-магазина Lamoda Джери Калмис покидает свой пост. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе Lamoda.
С 1 июля Lamoda возглавит бывший генеральный директор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков. В этой должности он проработал с 2017 по 2021 год. В «Яндекс» Гришаков пришел в 2015 году, до этого был гендиректором Hoff, Kimberly Clark, Spar Retail.
В мае Lamoda запустила продажи товаров под собственной торговой маркой Lamoda Home. В ассортимент собственного бренда на начальном этапе войдут комплекты постельного белья и простыни.
Фото на обложке: KateV28 /
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