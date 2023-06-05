Бывший CEO «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков возглавит интернет-магазин Lamoda

Генеральный директор интернет-магазина Lamoda Джери Калмис покидает свой пост. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе Lamoda.

С 1 июля Lamoda возглавит бывший генеральный директор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков. В этой должности он проработал с 2017 по 2021 год. В «Яндекс» Гришаков пришел в 2015 году, до этого был гендиректором Hoff, Kimberly Clark, Spar Retail.

В мае Lamoda запустила продажи товаров под собственной торговой маркой Lamoda Home. В ассортимент собственного бренда на начальном этапе войдут комплекты постельного белья и простыни.

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