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Lamoda запустила продажи под собственной торговой маркой Lamoda Home

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Онлайн-платформа Lamoda запустила продажи товаров под собственной торговой маркой Lamoda Home, сообщил RB.RU представитель компании. В ассортимент собственного бренда на начальном этапе войдут комплекты постельного белья и простыни.

Lamoda запустила продажи под собственной торговой маркой Lamoda Home

Производственным партнером онлайн-ритейлера выступила одна из крупнейших текстильных фабрик России, которая ранее поставляла постельное белье IKEA.

Ассортимент Lamoda Home будет состоять из постельного белья в спокойных «базовых» оттенках. На этапе запуска используется два вида ткани: хрустящий поплин, который можно не гладить, и сатин. Также предусмотрены нестандартные размеры, которые есть у одеял IKEA.

Стоимость комплекта постельного белья составит от 2999 рублей, простыни — от 1499 рублей. На всю продукцию бренда будет действовать программа лояльности Lamoda со скидками до 25%. 

По данным онлайн-площадки, более половины оборота раздела «Дом» за последние два года пришлось на текстильную продукцию.

«Учитывая потенциал категории, мы планируем развивать нашу собственную торговую марку, проводя эксперименты, запуская коллаборации с дизайнерами и расширяя ассортимент», — сообщила руководитель категории «Дом» Lamoda Ирина Шабунина.

После начала спецоперации на Украине из России ушли, в частности, бренды Zara Home и IKEA, где можно было купить товары для дома. 

Фото: Lamoda

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