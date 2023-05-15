Lamoda запустила продажи под собственной торговой маркой Lamoda Home

Онлайн-платформа Lamoda запустила продажи товаров под собственной торговой маркой Lamoda Home, сообщил RB.RU представитель компании. В ассортимент собственного бренда на начальном этапе войдут комплекты постельного белья и простыни.
Производственным партнером онлайн-ритейлера выступила одна из крупнейших текстильных фабрик России, которая ранее поставляла постельное белье IKEA.
Ассортимент Lamoda Home будет состоять из постельного белья в спокойных «базовых» оттенках. На этапе запуска используется два вида ткани: хрустящий поплин, который можно не гладить, и сатин. Также предусмотрены нестандартные размеры, которые есть у одеял IKEA.
Стоимость комплекта постельного белья составит от 2999 рублей, простыни — от 1499 рублей. На всю продукцию бренда будет действовать программа лояльности Lamoda со скидками до 25%.
По данным онлайн-площадки, более половины оборота раздела «Дом» за последние два года пришлось на текстильную продукцию.
«Учитывая потенциал категории, мы планируем развивать нашу собственную торговую марку, проводя эксперименты, запуская коллаборации с дизайнерами и расширяя ассортимент», — сообщила руководитель категории «Дом» Lamoda Ирина Шабунина.
После начала спецоперации на Украине из России ушли, в частности, бренды Zara Home и IKEA, где можно было купить товары для дома.
Фото: Lamoda
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