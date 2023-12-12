Lamoda открыла магазины под собственным брендом Lamoda Sport

Lamoda начала открывать розничные магазины спортивных товаров под собственным брендом Lamoda Sport. Об этом говорится в сообщении компании.

Уже открыты магазины формата аутлет по адресам: Москва, шоссе Энтузиастов, стр. 13, Мытищи ТРЦ XL, Коммунистическая улица, д. 1

19 декабря ожидается открытие Lamoda Sport Outlet по адресу: Санкт- Петербург, ТРЦ Орион, проспект Испытателей, дом 35.

В магазинах Lamoda Sport Outlet можно найти спортивную одежду и обувь прошлых коллекций по сниженным ценам. Основа ассортимента — товары Adidas, Puma, Reebok и других.

На первых магазинах Lamoda протестирует работу цепочек поставок, оборудования, IT-систем и других компонентов торговых точек.

До конца года также будут открыты магазины других форматов с различным ассортиментом: Lamoda Sport — мультибрендовый магазин спортивной одежды и обуви, Lamoda Sport Kids — спортивная одежда и обувь для подростков и детей и Lamoda Sport Urban — для фанатов уличного стиля.

В розничных магазинах покупатели могут воспользоваться программой лояльности Lamoda Club — получать баллы и увеличивать персональную скидку как в онлайне, так и в офлайне.

О планах интернет-магазина открыть сеть офлайн-точек под собственным брендом стало известно в августе 2023 года. Сообщалось, что в ближайшие три года планируется открыть около 300 магазинов, а инвестиции в проект составят 30 млрд рублей.

Lamoda появилась в 2011 году, сейчас это крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл. На площадке собрано более 10 млн товаров от четырех тысяч мировых и локальных брендов.

Фото: Lamoda