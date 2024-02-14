Lamoda открыла 50 розничных магазинов с товарами Adidas, Puma и Reebok

Lamoda открыла 50 розничных магазинов спортивных товаров под брендом Lamoda Sport, сообщила компания. В основе ассортимента — товары Adidas, Puma, Reebok и других мировых брендов.

Магазины сети появились в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Самаре, Екатеринбурге, Перми, Уфе и других городах.

Компания собирается до конца 2024 года открыть примерно 100 точек Lamoda Sport в более чем 20 городах России.

«Наша амбициозная цель — в ближайшие пару лет стать ведущим омниканальным игроком в своем сегменте. Это позволит нам значительно укрепить позиции на рынке и повысить лояльность покупателей», — сообщил генеральный директор Lamoda Максим Гришаков, которого цитирует пресс-служба.

В сеть Lamoda Sport входят магазины нескольких форматов. Lamoda Sport — мультибрендовый магазин спортивной одежды и обуви, Lamoda Sport Outlet — спортивная одежда и обувь из прошлых коллекций по сниженным ценам, Lamoda Sport Kids — спортивная одежда и обувь для подростков и детей и Lamoda Sport Urban — для фанатов уличного стиля.

Lamoda начала открывать розничные магазины спортивных товаров под собственным брендом Lamoda Sport в декабре 2023 года. О планах интернет-магазина открыть сеть офлайн-точек под собственным брендом стало известно в августе 2023 года. Сообщалось, что в ближайшие три года планируется открыть около 300 магазинов, а инвестиции в проект составят 30 млрд рублей.

Lamoda появилась в 2011 году, сейчас это крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл. На площадке собрано более 10 млн товаров от четырех тысяч мировых и локальных брендов.

Фото на обложке: Lamoda