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ИИ-сервис Lamoda подберет капсульные образы

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Интернет-магазин одежды и обуви Lamoda запустила новый функционал — «С чем носить». Во время выбора товаров на платформе покупатель будет получать предложения в виде собранных капсульных образов. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

ИИ-сервис Lamoda подберет капсульные образы

На карточках более 400 тыс. товаров из каталога платформы будет появляться подсказка «С чем носить». После нажатия на нее, клиенту предложат до 10 разных образов с одеждой, обувью и аксессуарами. 

В компании отметили, что за формирование образа отвечает алгоритм, обученный на основе больших данных. В основу его обучения легли формулы «идеальных капсул» от модных экспертов Lamoda, и другие параметры, важные для того, чтобы товары в образе смотрелись гармонично, а пользователю предлагались подходящие товары.

Сейчас новую функцию могут использовать клиенты мобильного приложения Lamoda на IOS и Android. В планах добавить «С чем носить» на веб-версию онлайн-платформы. Сервис доступен для пользователей Lamoda в России, Беларуси и Казахстане.

  • В начале марта 2023 года Lamoda запустила ИИ-сервис для подбора одежды. Основанный на искусственном интеллекте инструмент покажет пользователю множество товаров, а после его реакции – нравится или нет – будет сужать ассортимент до самых подходящих предложений.
  • Позднее Lamoda персонализировала для пользователей выдачу товаров из своего каталога с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Платформа анализирует, какие товары будут интересны пользователю, и теперь начнет показывать их в первую очередь.

Фото на обложке: Sharaf Maksumov / Shutterstock

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