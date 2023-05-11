ИИ-сервис Lamoda подберет капсульные образы

Интернет-магазин одежды и обуви Lamoda запустила новый функционал — «С чем носить». Во время выбора товаров на платформе покупатель будет получать предложения в виде собранных капсульных образов. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

На карточках более 400 тыс. товаров из каталога платформы будет появляться подсказка «С чем носить». После нажатия на нее, клиенту предложат до 10 разных образов с одеждой, обувью и аксессуарами.

В компании отметили, что за формирование образа отвечает алгоритм, обученный на основе больших данных. В основу его обучения легли формулы «идеальных капсул» от модных экспертов Lamoda, и другие параметры, важные для того, чтобы товары в образе смотрелись гармонично, а пользователю предлагались подходящие товары.

Сейчас новую функцию могут использовать клиенты мобильного приложения Lamoda на IOS и Android. В планах добавить «С чем носить» на веб-версию онлайн-платформы. Сервис доступен для пользователей Lamoda в России, Беларуси и Казахстане.

В начале марта 2023 года Lamoda запустила ИИ-сервис для подбора одежды. Основанный на искусственном интеллекте инструмент покажет пользователю множество товаров, а после его реакции – нравится или нет – будет сужать ассортимент до самых подходящих предложений.

Позднее Lamoda персонализировала для пользователей выдачу товаров из своего каталога с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Платформа анализирует, какие товары будут интересны пользователю, и теперь начнет показывать их в первую очередь.

Фото на обложке: Sharaf Maksumov / Shutterstock