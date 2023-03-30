Lamoda персонализировала выдачу товаров с помощью искусственного интеллекта

Lamoda персонализировала для пользователей выдачу товаров из своего каталога с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Платформа анализирует, какие товары будут интересны пользователю, и теперь начнет показывать их в первую очередь.

«В каталоге Lamoda представлено более 500 тыс. товаров, поэтому при поиске конкретного товара пользователь мог тратить время на пролистывание ленты и подбор идеального для себя варианта. Теперь все, что может быть интересно пользователю, автоматически отправляется в верх выдачи», — говорится в сообщении площадки.

ИИ анализирует информацию о том, какими брендами, цветами и стилями интересовался клиент, в каком ценовом диапазоне совершались покупки, а также учитывает «десятки» других факторов.

Ранее Lamoda запустила ИИ-сервис для визуального подбора одежды. Его отличие от текущего нововведения в том, что он исследует определенную товарную категорию: показывает пользователю множество вариантов и изучает его реакцию, после чего сужает ассортимент до самых подходящих предложений.

Изображение: Lamoda