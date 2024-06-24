ЕС ввел санкции против российского аналога SWIFT

Евросоюз принял 14-ый пакет антироссийских санкций, в который вошли, в частности, новые инструменты против обхода ограничений европейскими компаниями, а также запрет подключаться к «Системе передачи финансовых сообщений» (СПФС).

Как следует из сообщения, опубликованного 24 июня на сайте Европейской службы внешних связей, компаниям из ЕС запрещается подключаться к российской СПФС или альтернативным службам обмена финансовыми сообщениями.

Также европейским операторам запрещается проводить транзакции с некоторыми компаниями, использующими СПФС вне России. Кроме того, под запрет попали транзакции с кредитно-финансовыми организациями и поставщиками криптоактивов за пределами Евросоюза, если они задействованы в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Авторы ограничений предусмотрели некоторые схемы обхода санкций. Так, европейские компании должны будут следить, чтобы их «дочки» в третьих странах не участвовали в деятельности, которая снижалаа или отменила бы эффект самих санкций.

Всего в 14-й пакет санкций Евросоюза попали 116 человек и компаний. Одной из наиболее обсуждаемых мер стали ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. Однако ЕС пока продолжит закупать газ, запрет затронет только реэкспорт.

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