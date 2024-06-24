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ЕС ввел санкции против российского аналога SWIFT

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Евросоюз принял 14-ый пакет антироссийских санкций, в который вошли, в частности, новые инструменты против обхода ограничений европейскими компаниями, а также запрет подключаться к «Системе передачи финансовых сообщений» (СПФС).

ЕС ввел санкции против российского аналога SWIFT
  1. Новости

Как следует из сообщения, опубликованного 24 июня на сайте Европейской службы внешних связей, компаниям из ЕС запрещается подключаться к российской СПФС или альтернативным службам обмена финансовыми сообщениями.

Также европейским операторам запрещается проводить транзакции с некоторыми компаниями, использующими СПФС вне России. Кроме того, под запрет попали транзакции с кредитно-финансовыми организациями и поставщиками криптоактивов за пределами Евросоюза, если они задействованы в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Авторы ограничений предусмотрели некоторые схемы обхода санкций. Так, европейские компании должны будут следить, чтобы их «дочки» в третьих странах не участвовали в деятельности, которая снижалаа или отменила бы эффект самих санкций.

Всего в 14-й пакет санкций Евросоюза попали 116 человек и компаний. Одной из наиболее обсуждаемых мер стали ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. Однако ЕС пока продолжит закупать газ, запрет затронет только реэкспорт.

Фото на обложке: Photo Veterok / Shutterstock

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