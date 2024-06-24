Госдума намерена узаконить обязательную предустановку RuStore на гаджеты Apple. В противном случае их нельзя будет продавать в России. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента и готовится к первому чтению.

В Госдуму внесли законопроект о запрете на дискриминацию российских разработчиков приложений в App Store. Документ опубликован на портале правовой информации.

Законопроект обязывает предустанавливать на гаджеты производства Apple российский магазин приложений RuStore, обеспечить проведение через него платежей через него.

В Госдуме отметили, что версия RuStore для iOS уже разработана и готова к внедрению в операционную систему.

В случае принятия законопроекта, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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